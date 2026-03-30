空地足球入列 德國再添5項國內非物質文化遺產

德國文化部長會議決議，將5項文化活動納入全國非物質文化遺產名錄，包括空地足球、男裝裁縫工藝、萊茵蘭聖馬丁傳統、德式園遊會，以及波羅的海沿岸小型漁業。

德國非物質文化遺產名錄由各邦文化主管機關於文化部長會議共同決議，根據聯邦政府新聞稿，文化部長會議宣佈今年登錄5項新文化活動，總數共達173項。

部長會議主席賓慈（Katharina Binz）說明，非物質文化遺產是「人們在日常生活中傳承與共同塑造的文化實踐」，本次新登錄的文化實踐，形塑地方認同，在世代間建立起連結。

聯邦文化部長魏莫（Wolfram Weimer）透過新聞稿指出，這些非物質文化遺產構成當代德國文化認同「活的根基」，例如萊茵地區的「聖馬丁傳統」，透過燈籠遊行與分披風故事，傳遞分享與團結價值；而男裝裁縫工藝則結合傳統技術與現代設計，持續影響德國時尚產業。

「空地足球文化」（Bolzplatzkultur）指的則是在公園、空地或設有簡易球門的開放空間，自發進行的足球活動。這類場地通常沒有正式規範與裁判，參與者多透過口頭約定與即時協調決定比賽方式，強調自由參與與社交互動，是共同的德國人成長記憶。

節日限定的「園遊會」通常設有遊樂設施、手工藝與美食攤位，配合各地節日，每年全德約舉辦一萬場；「波羅的海沿岸小型漁業」則代表德國北部人們依賴傳統知識的近海捕撈方式。

根據聯合國教科文組織，非物質文化遺產包括舞蹈、音樂、手工藝等多元形式，重點在於這些文化至今仍被實踐與延續。公約於2003年通過，德國於2013年加入，目前全球有185個國家成為締約國。

入選德國非物質文化遺產名錄的項目，經專家委員會審查與多階段遴選後，未來可進一步申請列入聯合國科教文組織名錄。

德國目前共有約10項文化實踐列入聯合國非物質文化遺產名錄，包括手工麵包製作、管風琴工藝、藍染技藝、獵鷹習俗以及從母親孕期到孕後支持新生兒家庭的助產士文化。