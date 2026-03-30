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南義開闢300公里單車道 慢遊古蹟海景世外桃源

中央社／ 薩倫托30日專電

位於義大利靴型國土「鞋跟」位置的薩倫托區域，近期推出一條長達300公里的Ciclonica單車道，騎行融入海天一色湛藍，穿梭古城巷弄，偶與羊群爭道，或停歇品嚐特產耳朵麵、野蘆筍，猶如以兩輪沿途譜一曲「世外桃源」詠嘆調。

薩倫托（Salento）在義大利普利亞大區（Puglia）南半部，擁有全義最美海景之一，此處新推出的300公里Ciclonica單車道，由6條50公里路段組成，又可分為5個環形路線，方便彈性規劃多日或單日自行車活動，成為全球熱愛單車旅遊者的新座標。

推動Ciclonica單車道，對薩倫托兼具環保、觀光、振興產業等複合性意義，獲該區10個市鎮共同支持納入當地「綠色社區」（Green Community）計畫，由義政府「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）提供資金。

中央社等多國外媒記者日前應邀前往騎行體驗，感受南義特有「慢活方式」，及與台灣相似的濃厚人情味。

●愛騎車記者成推手 精心規劃路線傳揚當地故事

Ciclonica推手是位熱愛騎車的資深記者圭多（Roberto Guido），他負責設計騎行路線。

「我力求讓路線經過最隱密珍貴之處，充分利用人跡罕至道路，穿越海岸保護區，串聯當地5個海岸自然公園。」圭多告訴中央社，該路線讓騎士以雙重面向探索薩倫托，一面欣賞絕美海岸線，一面深入內陸城鎮歷史中心，拜訪鄉村中與世隔絕的古老農舍，「這是薩倫托生活的心臟，傳講當地亙古迄今的故事。」

Ciclonica適合騎行季節很長，除了炎熱擁擠的盛夏。在圭多出版的英、義文版的「Ciclonica騎行指南」，一篇推薦序直言「若你打算夏天來海灘順便騎車，勸你把這本指南放回書架，不要毀了假期。」這條路線僅在7月15到8月31日這段期間不建議前往，一年其餘320天都適合，包括冬季。

以難度來說，Ciclonica路線老少咸宜、適合所有人。協辦計畫的生態旅遊公司Vivilitalia指出，該路線沿車流量低的二級公路前行，82%是柏油路，18%是平緩土路，全長300公里適合多日騎程，但若只想短期體驗，路程也可分成5個適合單日遊的環線。

●自助行下載App彈性大 全包式體驗品酒、廚藝課

國際旅客想自助騎行，自攜腳踏車轉搭火車前來十分方便，可上官網參考路線圖規劃，再下載免費App（應用程式）「Ciclovia del Salento ionico」，就能隨時監控騎行路徑，發掘附近精彩景點。

若想組織小型團體遊，當地也有不少商家推出「全包式」服務，出租單車裝備（包括電動自行車）、代訂餐廳住宿，安排遊客到橄欖油莊品油，參觀酒莊品酒，甚至還能真正走進當地農家，體驗南義老奶奶親自教授的廚藝課。

薩倫托單車之旅（Salento Bici Tour）負責人卡雄內（Carlo Cascione）告訴中央社，他目前最大宗國際客源來自加拿大，加拿大人很享受這裡的慢活旅遊方式，亞洲客目前很少，亞洲客通常會先拜訪羅馬、米蘭等大城，但他相信亞洲客若撥出幾天到南義鄉村，將感受「截然不同魅力」。

卡雄內分享自己20年前勇闖日本鄉下騎車的經驗，強調語言絕不是問題，「騎單車旅行不像關在汽車內，你很容易跟當地人近距離接觸，隨時能停下來詢問資訊，不論用簡單英文或比手畫腳，都是一種探索樂趣。」

●單車慢遊古蹟海景成風潮 助益當地生態小農

Ciclonica路線起點是享有「巴洛克之都」美譽的古城萊切（Lecce），行經古城加拉蒂納（Galatina），這裡是當地知名甜點「義式乳酪塔」（Pasticciotto）故鄉，這種外殼香酥、內包卡士達乳酪的橢圓形糕點已有近300年歷史。

接著來到海邊，飽覽薩倫托激勵無數藝術創作的海景。義國1970年代知名歌星巴帝斯提（Lucio Battisti）來此渡假時，即曾寫下膾炙人口名曲「海水湛藍清澈」（Acqua azzurra, acqua chiara）來讚頌。

路線經過以納多（Nardò）為首的10個沿海市鎮組成之「綠色社區」。納多市環保局長普利亞（GiuliaPuglia）告訴中央社，當地城鎮非常樂見推廣自行車之旅，不僅能讓遊客透過「慢遊」，深度了解該地區精髓，腳踏車不會排放廢氣、製造噪音，也有助當地生態保育。

Ciclonica路線行經當地海岸保護區，包括烏真托（Ugento）西岸到僧侶沙灘（salina dei monaci），這裡是海龜、野鳥重要棲息地。

烏真托市長奇葛（Salvatore Chiga）告訴中央社，開通這條單車道對當地帶來許多正面效益，讓遊客有機會欣賞沿海地區自然公園美景，近距離觀賞動植物，因此他期待拓展更多相關基礎設施。

「單車旅遊風潮帶來一種文化變革。」卡雄內說，有些當地人曾抱持偏見，認為以腳踏車當工具是貧窮或「魯蛇」象徵，但觀念正在轉變，連帶影響行政當局，願花更多錢改善相關設施，讓當地生態保育、小農經濟都受惠，「所以我常跟來騎行的遊客說謝謝，你們也在推動一種無形的文化運動。」

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