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賊闖義大利博物館 雷諾瓦、塞尚、馬蒂斯畫作遭竊

中央社／ 米蘭29日綜合外電報導

警方今天表示，竊賊在一週前從義大利一家博物館偷走印象派大師雷諾瓦、後印象派畫家塞尚和野獸派大師馬蒂斯的畫作

法新社報導，警方發言人告訴法新社，4名蒙面男子於22日深夜至23日凌晨間闖進位在義北帕瑪（Parma）附近的馬尼阿尼羅卡基金會（MagnaniRocca Foundation）別墅，偷走這些藝術品，證實義大利廣播電視公司（Rai）的報導內容。

根據義大利媒體報導，竊賊偷走包括雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作「魚」（Fish）、塞尚（Paul Cezanne）的「櫻桃和桃子」（Still Life withCherries and Peaches），以及馬蒂斯（Henri Matisse）的「露台上的宮女」（Odalisque on the Terrace），總價值高達數百萬歐元。

博物館告訴義大利電視台SkyTG24，竊賊撬開大門，進入一樓展室，然後從博物館花園逃逸，全程不到3分鐘，顯示手法周密有組織。

館方進一步指出，多虧監控系統和警方及保全人員迅速介入，竊賊才無法更進一步。

警方發言人表示，正在調閱博物館及鄰近商家的監視錄影畫面。

距離帕瑪約20公里的馬尼阿尼羅卡基金會於1977年創建，收藏藝術史學家馬尼阿尼（Luigi Magnani）的藝術品，館藏還包括杜勒（Albrecht Durer）、魯本斯（Peter Paul Rubens）、范戴克（Anthony vanDyck）、哥雅（Francisco Goya）和莫內（ClaudeMonet）等大師作品。

義大利 博物館 畫作

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