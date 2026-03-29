快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

國防部：82套海馬士火箭頭期款 美方已同意延緩交付

獨／韓國啦啦隊女神連2次放鳥 B2不忍了！跨海提告求償500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

胸口劇痛不止！泰男入院照X光揭「7cm縫衣針藏胸腔」 險被刺穿心臟

香港01／ 撰文：桃樂斯
尖銳物品切勿放在床上！泰國有男子日前胸口感到劇痛，用盡方法都未能緩解不適，送院照X光揭心臟附近藏有一根長約7厘米的縫衣針，險被刺穿心臟。示意圖／聯合報資料照片
尖銳物品切勿放在床上！泰國有男子日前胸口感到劇痛，用盡方法都未能緩解不適，送院照X光揭心臟附近藏有一根長約7厘米的縫衣針，險被刺穿心臟。示意圖／聯合報資料照片

尖銳物品切勿放在床上！泰國有男子日前胸口感到劇痛，用盡方法都未能緩解不適，送院照X光揭心臟附近藏有一根長約7厘米的縫衣針，險被刺穿心臟。院方認為情況危急，於是將其轉介至另一醫院進行緊急手術

男子親友事後推測，他平日回家習慣直接躺在睡床，或是縫紉後不慎將縫針遺留床上，休息時未有察覺導致縫針刺入胸腔；男子目前已接受手術，惟其術後情況尚未公布。

胸口劇痛求助　用盡方法未緩解不適

綜合泰國媒體等報道，事發於3月24日，泰國武里南府（Buriram）克拉桑縣（Krasang）救援隊接報，指1名男子薩塔拉姆（Boonlert Sattaram）胸口感到劇痛，曾嘗試喝水和四周走動以作紓緩，可惜未能緩解。當救援隊到場時，薩塔拉姆正站在屋外，捂緊胸口地走向救援人員。

照X光揭心臟旁藏7厘米縫衣針　情況危急需轉院手術

救援人員初步檢查時，未有在薩塔拉姆身上發現任何傷口，故將其送往醫院作進一步檢查。院方為薩塔拉姆安排X光檢查，發現他心臟附近藏有1件細小且尖銳異物，證實為一根長約7厘米的縫衣針。醫生指出，由於縫衣針位置緊貼、並險些刺穿心臟，認為情況危急，且手術複雜及風險極高，遂決定將患者轉送至武里南醫院進行手術。

縫衣針遺留床上　躺下休息意外刺入胸腔

薩塔拉姆25歲的侄子諾普羅姆（Sophon Nokprom）指，叔叔平日習慣下班回家直接躺在床上休息，估計對方縫補衣物後，不慎將縫針遺留在床上，躺下休息時台未有察覺壓到縫針，最終被針刺入胸腔。

男子痛苦呼喊逾2小時　術後情況仍未公佈

有住在薩塔拉姆附近的鄰居蘇拉雅（Suranya）受訪時表示，她曾聽到薩塔拉姆痛苦呼喊長達2小時，直至救援人員抵達現場，呼喊聲才停止。而薩塔拉姆目前已經接受手術，惟其術後情況則尚未公佈。

延伸閱讀：

深水埗驚見貓店長坐車頭？司機溫柔對待獲激讚　網民：留下買路罐

坑口酒樓連環爆食安災難！ 食物黏小蟲及生豬肉　食客公審報食環

文章授權轉載自《香港01》

心臟 手術 泰國

相關新聞

胸口劇痛不止！泰男入院照X光揭「7cm縫衣針藏胸腔」 險被刺穿心臟

泰國一名男子因胸口劇痛入院，經X光檢查發現心臟附近藏有一根7厘米長的縫衣針，險些刺穿心臟，需轉院進行緊急手術。據推測，男子可能因躺下休息時不慎壓到遺留於床上的縫針。手術後情況尚未公佈。

荷包蛋用油還是奶油煎？ 日主廚揭「神級搭配」：加這1味小孩超愛吃

荷包蛋是許多家庭餐桌上的常客，也是快速解決早餐或便當配菜的好幫手。日本一名專業料理人近日分享了煎荷包蛋的「黃金法則」，只要掌握沾醬與油脂的搭配祕訣，就能煎出讓挑食小孩也忍不住掃盤的美味荷包蛋。

放棄百萬年薪回聘！62歲高管退休改做「大夜班理貨員」 揭2大超爽理由

在日本，多數人會選擇接受原公司退休後的「再雇用（回聘）」制度，繼續留在熟悉的環境工作；然而，也有一群人選擇徹底跳脫舒適圈。一名曾在東京大企業擔任主管的62歲男子，毅然拒絕了月薪40萬日圓（約合新台幣8.5萬元）的回聘條件，反而跑去住家附近的物流倉庫上大夜班。這個看似「自貶身價」的選擇，背後卻藏著他對第二人生的深刻體悟。

印尼16歲以下兒少禁用社群媒體上路 東南亞國家首例

印尼今天開始對未滿16歲的兒童及青少年實施社群媒體禁令，成為東南亞國家首例。印尼通訊與數位部長穆迪雅並警告社群媒體平台，...

出國注意！國際民航組織新規上路 搭機每人限帶2個行動電源

聯合國國際民航組織宣布，每位乘客搭機只能攜帶兩個鋰電池行動電源，且禁止在機上為行動電源充電，這項新規於今天起生效

日本2025年底外國居民首破400萬人 創下歷史新高

日本政府公布最新數據顯示，截至2025年12月底，日本的外國居民數來到大約412萬人，首次超過400萬大關，並創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。