胸口劇痛不止！泰男入院照X光揭「7cm縫衣針藏胸腔」 險被刺穿心臟

尖銳物品切勿放在床上！泰國有男子日前胸口感到劇痛，用盡方法都未能緩解不適，送院照X光揭心臟附近藏有一根長約7厘米的縫衣針，險被刺穿心臟。院方認為情況危急，於是將其轉介至另一醫院進行緊急手術。

男子親友事後推測，他平日回家習慣直接躺在睡床，或是縫紉後不慎將縫針遺留床上，休息時未有察覺導致縫針刺入胸腔；男子目前已接受手術，惟其術後情況尚未公布。

胸口劇痛求助 用盡方法未緩解不適

綜合泰國媒體等報道，事發於3月24日，泰國武里南府（Buriram）克拉桑縣（Krasang）救援隊接報，指1名男子薩塔拉姆（Boonlert Sattaram）胸口感到劇痛，曾嘗試喝水和四周走動以作紓緩，可惜未能緩解。當救援隊到場時，薩塔拉姆正站在屋外，捂緊胸口地走向救援人員。

照X光揭心臟旁藏7厘米縫衣針 情況危急需轉院手術

救援人員初步檢查時，未有在薩塔拉姆身上發現任何傷口，故將其送往醫院作進一步檢查。院方為薩塔拉姆安排X光檢查，發現他心臟附近藏有1件細小且尖銳異物，證實為一根長約7厘米的縫衣針。醫生指出，由於縫衣針位置緊貼、並險些刺穿心臟，認為情況危急，且手術複雜及風險極高，遂決定將患者轉送至武里南醫院進行手術。

縫衣針遺留床上 躺下休息意外刺入胸腔

薩塔拉姆25歲的侄子諾普羅姆（Sophon Nokprom）指，叔叔平日習慣下班回家直接躺在床上休息，估計對方縫補衣物後，不慎將縫針遺留在床上，躺下休息時台未有察覺壓到縫針，最終被針刺入胸腔。

男子痛苦呼喊逾2小時 術後情況仍未公佈

有住在薩塔拉姆附近的鄰居蘇拉雅（Suranya）受訪時表示，她曾聽到薩塔拉姆痛苦呼喊長達2小時，直至救援人員抵達現場，呼喊聲才停止。而薩塔拉姆目前已經接受手術，惟其術後情況則尚未公佈。

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文章授權轉載自《香港01》