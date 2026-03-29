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泰國潑水節返鄉潮將至 當局下令增加燃油儲備

中央社／ 曼谷29日專電

泰國俗稱潑水節的宋干節即將到來，屆時將出現返鄉潮。面對中東衝突導致的燃料危機，當局正嚴陣以待，除呼籲民眾節省燃料，總理阿努廷也下令要求燃料貿易商增加儲備，以滿足潑水節返鄉期間的燃油需求。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。

泰叻報（Thairath）報導，泰國總理府助理部長拉差達（Ratchada Thanadirek）今天表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示密切監控燃料儲備狀況，並指出，針對即將到來的潑水節，總理已要求燃油貿易商增加儲備，確保燃油持續供應，滿足全國需求。

拉差達解釋說，主要的因應措施還包括，每日調度約700萬公升燃油供批發商配送，以提高分配效率，緩解加油站擁堵情況，同時也將指示燃油貿易商增加儲備，並在需求量較大的區域，準備備用的燃油運輸車輛等。

拉差達說，總理正密切監控燃油供應情況，並將嚴厲打擊囤積燃油的行為。

另外，昨天才剛針對燃料價格管理不周，向民眾致歉的總理阿努廷，今天突然現身在東北部那空帕儂（Nakhon Phanom）的加油站，了解當地燃料儲存情況。該區域過去曾出現柴油短缺的情形。

民族報（The Nation）等媒體報導，阿努廷租了一輛汽車，在未事先通知當地官員的情況下，親自前往加油站，並與加油站老闆和當地官員交談，並表示油品供應情況正在轉好。

針對即將到來的潑水節，阿努廷昨天表示，「民眾可以放心，返鄉所需的燃料充足」，但同時也呼籲民眾調整生活方式，節省燃油使用以共度難關。他指出，泰國約有1000萬戶家庭，如果每戶每天少用1公升燃油，全國每天就可減少約1000萬公升用量。

加油站 總理 阿努廷

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