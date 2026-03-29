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德國青年出走意願升高 逾6成嚮往海外生活

中央社／ 柏林29日專電

德國一項最新研究顯示，年輕世代對未來信心下滑，出走意願升高，約20%青年已有具體移居國外計畫，另有41%表示可想像在海外生活。學者警告，對面臨人口老化與勞動力短缺的德國而言，這是值得警惕的訊號。

德國Datajockey出版社今天發布第9次「德國青年趨勢研究」報告指出，愈來愈多年輕人對未來感到悲觀。這項於2026年初針對2012名14至29歲青年進行的調查顯示，青年世代對生活前景的信心持續下滑。

41%的受訪者認為，未來幾年德國生活品質、經濟發展、社會凝聚力與居住條件難以改善，甚至可能惡化，因此考慮未來移居海外生活。

報告共同作者漢佩爾（Kilian Hampel）指出，青年考慮移居海外並非一時幻想，而是「應被嚴肅看待的訊號」。他強調，政策制定者應正視年輕世代的不安，而非簡化為懶惰或缺乏責任感。

研究顯示，吸引青年出走的因素不僅是薪資，更包括生活品質、基礎建設與整體社會氛圍。許多人期待在其他國家獲得更穩定、可預期且更值得生活的未來。報告指出，這是一種對整體人生圖像的追求，而非單純經濟考量。

值得注意的是，有明確移居計畫的青年，較常面臨債務壓力、貧窮風險與心理健康問題，其接受心理治療或有需求的比例明顯高於其他人。此外，男性（25%）的出走計畫比例高於女性（17%）。

研究認為，當代青年成長於「連續危機時代」，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨、地緣政治衝突及人工智慧帶來的就業不確定性，使其普遍無力，對未來缺乏掌控感。

除了14至29歲青年，德國整合與移民研究中心（DeZIM）1月發布調查報告顯示，德國約每5人就有1人考慮移居國外，其中家庭有移民背景者比例最高，超過3成。

經濟發展 人工智慧 德國

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