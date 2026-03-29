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「櫻花前線」進入日本東北 福島櫻花綻放
日本福島地方氣象台今天下午宣布，當地的染井吉野櫻已經開花。這也是日本東北地區本季首度有櫻花綻放，象徵「櫻花前線」進入東北地區。
朝日電視台報導，日本今天全國天氣普遍晴朗，春意盎然。在氣溫回暖的情況下，福井、滋賀的彥根市等地的氣象單位今天上午宣布櫻花開花。之後，富山、金澤、福島的地方氣象台接著在今天下午宣布當地櫻花綻放。
包含新潟、富山、石川、福井在內的北陸地區，今天「一口氣」有3個縣開花，只剩新潟的地方氣象台尚未宣布櫻花綻放。
日本氣象協會的天氣預報專門媒體tenki.jp報導，彥根、福井、富山、福島的開花時間均比去年與往年平均早，其中彥根、福井、福島比去年快6天，富山快4天。
金澤的開花時間比往年平均快5天，但跟去年相比則是同一天綻放。
根據日本氣象協會預測，上述地區櫻花盛開的時間分別為彥根4月4日、福井4月1日、富山4月3日、金澤4月2日、福島4月3日。
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