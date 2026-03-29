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英國德比市汽車衝撞 多名行人受傷駕駛被捕

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導

英國中部的德比（Derby）今天晚間發生汽車衝撞行人事件，造成多人受傷，其中部分傷勢嚴重。警方已逮捕涉案駕駛，同時表示暫時不會有持續的公共安全威脅。

法新社報導，德比位於伯明罕（Birmingham）東北約64公里，當地警方在臉書表示，今天晚間約9時30分，1台鈴木Swift型黑色車輛，在弗萊爾門（FriarGate）撞上多名行人。

救護人員在現場處置傷者並將他們送往醫院，但並未說明受傷人數。

德比警方在貼文中表示：「我們了解此事可能引發不安，但希望向民眾保證，我們認為目前沒有持續的公共安全威脅。」

警方在事件發生不久後攔下疑似涉案車輛，逮捕1名30多歲男性駕駛，目前已將他拘留。

「弗萊爾門（Friar Gate）自柯曾街（Curzon Street）與齊普賽街（Cheapside）交會口至福特街（FordStreet）路段，目前已經封閉，預計將持續一段時間，以利調查人員在現場蒐證。」

英國 行人 救護人員

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