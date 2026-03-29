聽新聞
0:00 / 0:00
英國德比市汽車衝撞 多名行人受傷駕駛被捕
英國中部的德比（Derby）今天晚間發生汽車衝撞行人事件，造成多人受傷，其中部分傷勢嚴重。警方已逮捕涉案駕駛，同時表示暫時不會有持續的公共安全威脅。
法新社報導，德比位於伯明罕（Birmingham）東北約64公里，當地警方在臉書表示，今天晚間約9時30分，1台鈴木Swift型黑色車輛，在弗萊爾門（FriarGate）撞上多名行人。
救護人員在現場處置傷者並將他們送往醫院，但並未說明受傷人數。
德比警方在貼文中表示：「我們了解此事可能引發不安，但希望向民眾保證，我們認為目前沒有持續的公共安全威脅。」
警方在事件發生不久後攔下疑似涉案車輛，逮捕1名30多歲男性駕駛，目前已將他拘留。
「弗萊爾門（Friar Gate）自柯曾街（Curzon Street）與齊普賽街（Cheapside）交會口至福特街（FordStreet）路段，目前已經封閉，預計將持續一段時間，以利調查人員在現場蒐證。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。