納雷爾風災過後 澳洲天然氣生產仍中斷、數千戶停電

納雷爾（Narelle）風暴系統侵襲澳洲一個多星期後，澳洲液化天然氣生產今天仍處於中斷狀態，西北部偏遠地區也仍有數千人斷電。

路透社報導，納雷爾對雪佛龍（Chevron）和伍德塞德（Woodside）旗下液化天然氣廠造成的影響，加劇已持續一個月的伊朗戰爭引發的全球供應緊張。

納雷爾昨天已減弱為熱帶低氣壓。

卡達因伊朗攻擊造成損害而停止生產後，澳洲成為世界第2大液化天然氣出口國。

伍德塞德今天表示，情況沒有新進展。納雷爾昨天仍然干擾公司位於卡拉薩（Karratha）的天然氣廠生產；位於馬塞頓（Macedon）和普魯托（Pluto）的設施則未受影響。

雪佛龍則是在昨天表示正努力恢復其果爾根（Gorgon）和惠斯通（Wheatstone）氣體設施的生產；這些設施都因納雷爾風暴停產。

果爾根是澳洲最大的液化天然氣出口設施，擁有3條處理線，年產量達1560萬公噸；惠斯通則有兩條處理線，年產量為890萬噸。

消防單位表示，截至昨晚，位於艾斯茅斯（Exmouth）的2800人小鎮仍停電。

州營電力公司Horizon Power表示，正增派人員趕往艾斯茅斯，在確保安全的情況下，盡快協助受災戶恢復電力供應。

艾斯茅斯是聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產寧格羅礁（Ningaloo Reef）的入口鎮。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）報導，雖然這個氣旋造成重大破壞，但沒有人受傷。

納雷爾3月20日在昆士蘭州以強烈熱帶氣旋登陸，穿越北領地（Northern Territory）後侵襲西澳洲（Western Australia）。