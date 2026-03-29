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放棄百萬年薪回聘！62歲高管退休改做「大夜班理貨員」 揭2大超爽理由

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，面對退休後的第二人生，與其隨波逐流接受原公司的回聘，不如停下來思考「對自己而言最大的好處是什麼」，擺脫既有框架，才能活出滿意度極高的老後生活。示意圖／ingimage
專家提醒，面對退休後的第二人生，與其隨波逐流接受原公司的回聘，不如停下來思考「對自己而言最大的好處是什麼」，擺脫既有框架，才能活出滿意度極高的老後生活。示意圖／ingimage

日本，多數人會選擇接受原公司退休後的「再雇用（回聘）」制度，繼續留在熟悉的環境工作，然而也有一群人選擇徹底跳脫舒適圈。一名曾在東京大企業擔任主管的62歲男子，毅然拒絕了月薪40萬日圓（約合新台幣8.5萬元）的回聘條件，反而跑去住家附近的物流倉庫上大夜班。這個看似「自貶身價」的選擇，背後卻藏著他對第二人生的深刻體悟。

綜合日媒報導，化名佐藤博的62歲男子，3年前從東京某知名大企業屆齡退休。當時，公司相關企業向他提出了優渥的再雇用條件：周休二日、全職上班，月薪高達40萬日圓（年薪約500萬日圓，約100萬台幣），但佐藤卻一口回絕，選擇到千葉縣住家附近的物流中心，擔任時薪約1,500日圓（約300台幣）的夜班理貨員。

究竟為什麼放棄高薪？佐藤坦言，主要有兩個原因：

1.職場角色的尷尬： 他觀察那些接受回聘的前同事，發現他們必須在「昔日部下變成現任上司」的環境中，從事不具責任感邊緣業務。

2.不想浪費生命通勤： 佐藤在職期間，單程通勤時間長達一個半小時，若接受回聘，通勤時間還會更長。他頓悟：「人生所剩無幾，把時間耗在滿員電車上，是世界上最浪費的事。」

如今，佐藤的工作是在深夜22點到隔天早上7點，拿著掃描機在倉庫內將網購商品裝箱。這份不需複雜人際交流的「默默勞動」，讓他每個月約有24萬日圓（約台幣4萬8000元）的收入，雖然只有過去的一半，但生活滿意度卻直線飆升。

他分享了現在的「日夜顛倒」黃金作息： 早上7點下班後，他會悠閒地去吃頓早餐，接著一周去健身房運動3天；上午11點就寢，下午16點起床，剛好能陪妻子去超市買菜、共進晚餐，晚上再出門上班。

佐藤笑說：「當大家趕著去上班時，我正悠哉地吃早餐；傍晚還能和妻子一起度過，這真的是非常奢侈的時間！」至於交友圈，他表示只要利用周末沒排班的晚上，依然能和朋友喝酒聚餐，完全不覺得不方便。

根據日本總務省調查，日本人平日平均往返通勤時間為1小時19分，若換算下來，一年竟有將近「兩個禮拜」的時間都耗在通勤上。佐藤「捨棄通勤時間」的決斷，確實為人生贏回了龐大的資產。

此外，日本內閣府的《高齡社會白皮書》指出，雖然有55.1%的高齡者是「為了收入」而工作，但也有將近4成的長輩，將工作視為維持健康與社會連結的管道，例如：「為了身體健康、防止老化」（20.1%）、「能發揮自身知識與能力」（12.4%），以及「工作很有趣」（4.8%）。

專家提醒，面對退休後的第二人生，與其隨波逐流接受原公司的回聘，不如像佐藤一樣停下來思考「對自己而言最大的好處是什麼」，擺脫既有框架，才能活出滿意度極高的老後生活。

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