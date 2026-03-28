印尼16歲以下兒少禁用社群媒體上路 東南亞國家首例

印尼今天開始對未滿16歲的兒童及青少年實施社群媒體禁令，成為東南亞國家首例。印尼通訊與數位部長穆迪雅並警告社群媒體平台，這項執法「沒有妥協空間」。

綜合法新社和美聯社報導，印尼政府鑑於網路的色情、霸凌和成癮等問題構成威脅，本月初宣布將禁止16歲以下的兒童及青少年使用社群媒體。這也反映全球日益關切社群媒體對兒童福祉的影響。

隨著這項新措施上路，印尼成為東南亞首個國家禁止兒少在YouTube、TikTok、臉書（Facebook）、Instagram、Threads、X、Bigo Live及Roblox等平台擁有帳號。

穆迪雅（Meutya Hafid）昨晚在記者會上表示，X和Bigo Live已完全遵守新規定，其他在印尼營運的數位平台應該「立即讓其產品、功能及服務符合適用法規」。

她說：「我們重申，在法遵上沒有任何妥協空間，所有在印尼營運的企業都必須遵守本地施行的法律。」

TikTok昨晚發布聲明承諾將遵守這項規定，並會和印尼通訊與數位部進行密切諮詢，「針對16歲以下（使用者）帳號採取適當措施」。

澳洲去年12月已開始實施類似政策，如今印尼跟進，顯示全球對於社群媒體可能對兒童構成傷害的意識正在增強。

美國加州洛杉磯的1個陪審團25日裁定，社群媒體業巨擘Meta和YouTube的平台設計具成癮性，使得1名少女受害，兩公司合計須賠償600萬美元（約新台幣1億9000萬元）。

英國國會上議院本週也投票贊成禁止兒童使用社群媒體，進一步施壓英國政府跟進相關措施。