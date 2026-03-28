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出國注意！國際民航組織新規上路 搭機每人限帶2個行動電源
聯合國國際民航組織宣布，每位乘客搭機只能攜帶兩個鋰電池行動電源，且禁止在機上為行動電源充電，這項新規於今天起生效。
路透社報導，根據國際民航組織（ICAO）的聲明，新規範將提升乘客和航空公司的安全及安心感，不過機組人員仍能根據飛航作業需求，繼續攜帶並使用行動電源。
釜山航空（Air Busan）一架飛機去年在韓國釜山金海國際機場疑因乘客行動電源起火發生火警後，包括德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）在內的航空公司，以及韓國等國家已對在機上使用行動電源做出相關限制。
總部位於蒙特婁的國際民航組織通常負責制定全球航空標準，且多數會經由其193個成員國批准，不過針對行動電源的新規範已即日生效。
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