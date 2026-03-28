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日本2025年底外國居民首破400萬人 創下歷史新高

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本政府公布最新數據顯示，截至2025年12月底，日本的外國居民數來到大約412萬人，首次超過400萬大關，並創下歷史新高。圖／歐新社
日本政府公布最新數據顯示，截至2025年12月底，日本的外國居民數來到大約412萬人，首次超過400萬大關，並創下歷史新高。圖／歐新社

日本政府公布最新數據顯示，截至2025年12月底，日本的外國居民數來到大約412萬人，首次超過400萬大關，並創下歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，日本出入國在留管理廳昨天發布統計數據指出，截至去年12月底，日本的外國居民數大約412萬5000人，比起前一年同期增加35萬6000人左右，是首次突破400萬人，創歷史新高。

依照國家或地區劃分，中國約有93萬人占最多，且相較2024年底的87萬3000人左右還多出大約5萬7000人，之後依序為越南（約68萬1000人）、韓國（約40萬7000人）、菲律賓（約35萬6000人）。

若依據在留資格劃分，永久居留者約有94萬7000人，從事口譯、資訊處理等技術工作者有47萬6000人左右，留學者大約46萬5000人。

另外，截至今年1月1日，約有6萬8000名外國人逾期不歸，非法滯留日本，比起前一年同期減少6000多人。

越南 韓國 日本 菲律賓

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