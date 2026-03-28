聽新聞
0:00 / 0:00
日本2025年底外國居民首破400萬人 創下歷史新高
日本政府公布最新數據顯示，截至2025年12月底，日本的外國居民數來到大約412萬人，首次超過400萬大關，並創下歷史新高。
日本放送協會（NHK）報導，日本出入國在留管理廳昨天發布統計數據指出，截至去年12月底，日本的外國居民數大約412萬5000人，比起前一年同期增加35萬6000人左右，是首次突破400萬人，創歷史新高。
依照國家或地區劃分，中國約有93萬人占最多，且相較2024年底的87萬3000人左右還多出大約5萬7000人，之後依序為越南（約68萬1000人）、韓國（約40萬7000人）、菲律賓（約35萬6000人）。
若依據在留資格劃分，永久居留者約有94萬7000人，從事口譯、資訊處理等技術工作者有47萬6000人左右，留學者大約46萬5000人。
另外，截至今年1月1日，約有6萬8000名外國人逾期不歸，非法滯留日本，比起前一年同期減少6000多人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。