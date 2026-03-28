賞櫻搶快…日本東京櫻花盛開 較往年平均快3天

這位曾掌控幾百人生命的駕駛艙王者，被突如其來的記憶風暴擊落，但他偏偏用行動推翻命運給的劇本：原來握不住方向盤之後，還是可以試圖找到另一種握緊生活的方式。 坐過777系列的飛機嗎？那是波音最受歡迎的寬體飛機，在世界上最長的 20 條商業航線中，有一半是由 777 在飛。鏡頭來到駕駛艙裡，機長這位靈魂人物的大腦，要同時處理導航、油耗、氣象雲圖，還有身後500多名乘客的安全，堪比一台超級電腦。 對當了機長20年的布倫特．梅瑞迪思（Brent Meredith）來說，這種高度掌控的感覺，是他維持多年的日常。他習慣了精確，習慣了「Checklist」，習慣了在萬呎高空中做出最理性的決策。 但他沒想到，人生中第一場他無法修正的偏航，發生在56歲那年。 「機長，請下機」被失智症強行降落 梅瑞迪思16歲就拿到飛行執照，後來成為維珍澳洲航空（Virgin Australia）最早的一批飛行員中的一員，一飛就是20年，無論是737還是777，

2026-03-28 15:29