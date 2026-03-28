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賞櫻搶快…日本東京櫻花盛開 較往年平均快3天
日本東京管區氣象台今天宣布，東京都市區（東京都心）的櫻花已經盛開（日文為滿開），時間比往年平均快3天，較去年早2天。
「朝日新聞」報導，氣象廳的職員確認完靖國神社內的標準木染井吉野櫻之後，宣布這則消息。
日本氣象廳本月19日宣布，東京的染井吉野櫻已開花。這也代表東京的櫻花開花9天之後，邁入盛開狀態。
氣象廳也指出，今天東京都市區截至下午2時的最高氣溫為攝氏19.4度，溫暖程度與4月中旬相當。
日本氣象協會的天氣預報專門媒體tenki.jp報導，櫻花盛開日的定義為，標準木有8成以上的蓓蕾處於開花狀態。
日本多地被當作氣象廳判斷開花與盛開標準的標準木為染井吉野櫻，不過染井吉野櫻無法生長的區域如沖繩縣到九州南部的名瀨市，標準木則為山櫻花；北海道局部地區的標準木則為大山櫻。
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