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奧地利擬推社群媒體規範 禁止14歲以下兒少使用
奧地利保守派領導的3黨聯合政府今天表示，政府計畫推出社群媒體規範，禁止14歲以下兒少使用社群媒體。
路透社報導，執政的3黨聯合政府內閣官員表示，政府已就禁令原則達成協議，以保護兒少免受「具成癮性的演算法」及包含性虐待在內的有害內容影響。
不過，官方沒有說明禁令實施日期，對於具體落實方式也尚未達成共識。
奧地利副總理、社會民主黨籍的巴布勒（AndreasBabler）表示：「我們將堅決保護兒童與青少年免受社群媒體的負面影響。」
他還說：「我們不會再坐視這些平台讓孩子成癮，甚至導致身心疾病。這些平台帶來的風險已被忽視太久，現在是採取行動的時候了。」
澳洲去年12月率先針對16歲以下青少年實施社群媒體禁令，成為全球首例。目前各國正紛紛效法或考慮採取類似措施，像是法國國會下議院「國民議會」已於今年1月通過15歲以下禁令。
巴布勒與保守派數位部次長普羅爾（AlexanderProell）指出，奧地利相關禁令的法律草案預計將於6月底前擬定。
巴布勒進一步說明，政府不會列出受禁令限制的具體平台名單，而是會根據平台演算法的成癮程度，以及是否包含「性暴力」等內容來進行判定。
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