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父提告阻安樂死仍敗訴 西班牙25歲女獨自離世、好友門外痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
女子接受針劑注射後離世。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子接受針劑注射後離世。示意圖，非當事人。圖／ingimage

西班牙一名25歲女子無法忍受多年病痛折磨，決定接受安樂死。在她執行安樂死前夕，她的好友崩潰痛哭，到場苦求要見女子最後一面，不過女子的好友遭到警方攔阻，法院也已經裁定支持女子安樂死，最後女子也獨自一人接受注射離世。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的凱斯蒂洛（Noelia Castillo）曾在年幼時遭到多人輪姦，於是在2022年選擇尋短。不過她墜樓後沒有死亡，反而半身癱瘓從此需坐輪椅行動，更是讓她陷入痛苦深淵。不良於行的她飽受背部及腿部疼痛之苦，決定提出安樂死申請，但周遭親友並不支持她的決定。

凱斯蒂洛的父親為了阻止她安樂死，向法院提出訴訟，認為凱斯蒂洛因身心疾病判斷力受到影響。不過凱斯蒂洛說自己從小跟父親分居，痛訴父親根本不在乎她的痛苦，難道只是「要我活著繼續進出醫院嗎？」

最後法庭通過凱斯蒂洛的申請，認為凱斯蒂洛確實患病且無法醫治，在嚴重失能及疼痛的情況下，接受讓凱斯蒂洛進行安樂死。本週四（3月26日），她在聖佩雷德里貝斯（Sant Pere de Ribes）的安寧機構完成安樂死程序。凱斯蒂洛的高中好友古鐵雷斯（Carla Gutierrez）在門外崩潰痛哭，哀求警方「讓我見她最後一面……至少讓我道別。」

警方表示，按規定其他閒雜人等不得進入，因此不允許古鐵雷斯入內陪同。古鐵雷斯受訪時說，兩人在學生時期感情深厚，是轉學後才失去聯繫。她得知好友想安樂死的消息後，趕緊帶著同樣坐輪椅的女兒趕來，想勸凱斯蒂洛改變心意。

據當地媒體報導，凱斯蒂洛在當天下午6點30分左右開始程序，在注射第一劑藥物後約20分鐘離世。

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安樂死 西班牙

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