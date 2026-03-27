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日本大阪市捕獲迷路鹿 送往溫泉區安置
日本奈良公園鹿群近期疑似跑到大阪，引發關注。大阪市政府今天宣布，一隻在大阪市出沒的鹿，已經被移送到大阪府能勢町的「能勢溫泉」。
讀賣電視台（ytv）報導，這隻鹿最近在大阪市內出沒，接著在本月25日於大阪市城東區被捕獲，並暫時被安置在市內的設施。這隻鹿疑似從奈良公園而來，但奈良縣政府拒收，所以大阪市府最近持續協調在大阪府內的設施安置這隻鹿。
而位在大阪府能勢町的「能勢溫泉」，曾經在用地內照顧過迷路的鹿，所以這次接獲大阪市府的協助請求。
「能勢溫泉」社長西山龍也表示，「鹿來到這邊是緣分，雖然語言不通，但是希望能打造鹿樂於來到此地的良好環境。他也說明，為了接收這隻鹿，已經在溫泉區內的一隅設置柵欄與種植樹木等，打造牠的生活環境。
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