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每週下廚一次也有效 研究：自己煮可降失智風險逾兩成

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現就算每週只下廚一次也能抗失智。示意圖／ingimage
研究發現就算每週只下廚一次也能抗失智。示意圖／ingimage

一項最新研究發現，只要每週自己下廚至少一次，就能大幅降低失智症風險。更有趣的是，對廚藝不佳的人來說，效果反而更顯著，顛覆不少人對「做菜只是生活技能」的想像。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已刊登在《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology & Community Health）。研究追蹤10,978名65歲以上長者長達6年，透過問卷了解受試者的烹飪頻率與能力，並分析與失智風險之間的關聯。

結果顯示，經常下廚的男性失智風險降低23%，女性則降低27%。更令人驚訝的是，原本廚藝較差的人，若開始學習做菜，失智風險甚至下降高達67%。研究人員推測，這可能與學習新技能帶來的大腦刺激有關。有半數受試者表示，自己每週下廚五次以上，顯示烹飪在日常生活中仍佔重要地位。

研究期間，共有1,195名受試者診斷出患有失智症，其中有870人已過世。研究團隊指出，隨著下廚頻率增加，失智風險呈現下降趨勢，特別是對原本較少接觸廚房的人來說，效果更加明顯。他們建議，為高齡族群打造能安全、方便料理的環境，可能是預防失智的重要策略之一。

不過研究也強調，這屬於觀察性研究，無法直接證明因果關係，且部分輕度失智案例可能未被納入。此外，不同文化的飲食習慣，也可能影響結果。

除了下廚行為，飲食內容同樣關鍵。過去研究指出，地中海飲食可降低約23%的失智風險，而近年備受關注的「心智飲食」（MIND diet），則結合地中海與得舒飲食（DASH diet）原則，強調深綠色蔬菜、莓果、堅果、橄欖油與魚類攝取。

另一項長期研究發現，遵循這類飲食的人，大腦萎縮速度較慢，與記憶力退化的關聯性較低。倫敦瑪麗皇后大學講師塔萊伊（Mohammad Talaei）表示，這類相關研究在該領域十分重要，能幫助專家釐清「飲食與大腦健康」之間的關係。

下廚 失智 地中海飲食 得舒飲食

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