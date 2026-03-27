凱特王妃戴寬邊帽險被強風吹走 1招優雅解危獲讚賞

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在25日坎特布里大主教的歷史性就職典禮上，險些因強勁陣風發生服裝走光的小插曲，但她依然從容應對，展現一貫優雅風範，獲得外界一致讚賞。

每日郵報（Daily Mail）報導，畫面顯示，44歲的凱特抵達肯特郡出席首位女性坎特布里大主教馬來利（Dame Sarah Mullally）的就職儀式時，緊緊按住頭上的草帽，以防被強風吹走。

這位三個孩子的母親當天身穿優雅的黑白單色造型，包括一頂來自Juliette Millinery的黑白千鳥格草編平頂帽，整體造型精緻而得體。

儘管帽款時尚，亦能襯托她盤起的優雅髮髻，但強風吹襲下，她在大教堂外迎接肯特郡郡長（Lady Colgrain）時，仍不得不以單手穩住帽子。

從影片中可見，她的黑白外套隨風飄動，而要讓帽子穩穩固定顯然並不容易。甚至有一瞬間帽子幾乎被掀起，但她迅速反應，成功化解尷尬場面。

不少皇室粉絲對此大加讚賞，認為即使天候不佳，她依舊保持優雅姿態。

也有觀察指出，凱特王妃此次造型風格，似乎受到美國第一夫人梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）的影響。梅蘭妮亞向來以誇張、甚至能遮住眼睛的大帽子聞名。

一名網友留言表示，「凱特王妃最近的造型很有梅蘭妮亞的風格」，並提及她過去收藏的寬邊帽，包括去年英國國是訪問時所佩戴的巨大紫色帽款。

不過，也有時尚專家分析，梅蘭妮亞的帽子往往會遮住眼睛，效果類似時尚總編安娜溫圖（Anna Wintour）的招牌太陽眼鏡，營造出一種難以親近的氣場。

相較之下，皇室成員通常避免佩戴遮住臉部的帽子，因為「公開露面本就是其職責的一部分」，《10 Magazine》編輯Claudia Croft指出。

因此，凱特這次選擇較為大膽的帽款，也被部分網友形容帶有「梅蘭妮亞風格」，與她過往偏好的小巧設計略有不同。

當天，她身穿全新的 Suzannah London 王子格紋羊絨大衣，搭配黑色Ralph Lauren Celia小牛皮高跟鞋，並手持Chanel經典迷你手袋，整體造型高雅大方。

她亦首次佩戴Juliette Millinery的帽子，不過在強風與細雨影響下，她在教堂外接受郡長迎接時，多次需要穩住帽子，畫面格外引人注目。

影片曝光後引發熱烈討論，有網友稱讚她「始終如此優雅」，甚至表示，「她是我見過穿搭最出色的人之一，永遠都如此得體。」

也有人分享，「我很喜歡她在風中按著帽子、仍微笑致意的樣子。」

還有網友幽默留言：「這簡直是一場凱薩琳、威廉與帽子聯手對抗強風的戰役。」