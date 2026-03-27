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中東戰火衝擊民生物價！日本花卉、制服都喊漲 溫泉被迫歇業

聯合新聞網／ 綜合報導
油價飆漲的影響範圍逐漸擴大。 示意圖／Ingimage
油價飆漲的影響範圍逐漸擴大。 示意圖／Ingimage

中東戰火延燒至今，導致原油供應大亂。綜合日媒「FNN」和「福岡TNC NEWS」報導，儘管日本政府緊急釋出國家儲備用油，但燃料短缺與運輸成本飆升的效應，已嚴重影響日本庶民經濟與醫療防線。以下整理原油危機對四大領域的影響：

1. 季節性花卉價格飆漲

因空運樞紐杜拜機場受波及，進口花卉須改道致運費暴增。目前正逢日本畢業季，典禮中常出現的玫瑰花批發價較去年大漲17%。花商擔憂，若戰事拉長，五月母親節的康乃馨恐嚴重缺貨，單支售價甚至可能飆破千圓大關（約台幣200元）。

2. 學生制服面臨漲價

日本新生制服一套動輒8萬日圓（約台幣1萬6千元），因布料主要使用的「聚酯纖維」是由石油提煉而成的合成纖維，原油飆漲將直接墊高生產成本。業者評估，明年新生制服預估將有10%的漲幅，讓無法接手舊衣的家長備感經濟壓力。

3. 溫泉SPA被迫休館

仰賴「鍋爐燃料油」加熱的溫泉設施首當其衝。靜岡縣的溫泉因叫不到燃料，已宣布無限期停業。福島縣的SPA中心為節約燃料，被迫關閉散熱最快的露天溫泉，業者坦言，若燃料供應未見起色，四月上旬就必須全面休館。

4. 醫療耗材成本暴增

原油危機更蔓延至第一線診所。包含注射器、醫療手套、點滴袋及胃鏡鑷子等醫療塑膠耗材，皆由原油提煉的「石腦油」製成。福岡醫師指出，拋棄式手套價格如今已飆破千圓。因診療給付額度固定，診所只能苦撐吸收成本，若情況加劇，恐將面臨無耗材可用的醫療危機。

遠在中東的煙硝，如今已具體反映在各種物價上。政府釋出國家儲備油能否為這場危機止血，仍有待觀察。

原油 制服 溫泉 中東戰事 日本

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