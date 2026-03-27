池袋寶可夢中心情殺2死！女店員去年報案遭跟騷 前男友曾當場被逮

日本東京池袋知名地標「太陽城」內的「寶可夢中心」（MEGA TOKYO），26日晚間爆發震驚社會的命案。一名21歲女兼職店員遭26歲前男友持刀刺殺身亡，凶嫌隨後也自刎喪命。警方調查發現，死者去年底就曾報案遭男方跟蹤糾纏，未料仍無法阻止悲劇發生。

綜合日媒「FNN」與「日刊Sport」報導，事件發生在26日晚間7點15分左右。警方調閱店內監視器畫面發現，居無定所、職業不詳的凶嫌廣川大起，案發時直接闖入結帳櫃台內，持利刃猛刺女店員春川萌衣的頸部，接著再持刀刺向自己的脖子。兩人雙雙倒臥在櫃台內，緊急送醫時皆已失去意識，隨後雙雙宣告不治，警視廳目前正朝殺人罪嫌方向偵辦。

警方後續調查揭露，兩人過去曾為情侶關係。春川在2025年12月就曾向警視廳求助，控訴不斷被前男友跟蹤。令人毛骨悚然的是，就在春川報案當天，廣川竟直接跑到她住處外站崗，當場被警方依涉嫌違反《跟蹤騷擾防治法》逮捕。廣川當時供稱希望能復合，顯示他對前女友的執念極深。

針對這起慘案，寶可夢中心官方緊急發表聲明指出，為了全面配合警方調查，並考慮到店內員工的身心狀況，該門市將暫時停業。官方在聲明中致歉：「對大眾造成極大的擔憂與困擾，我們深感抱歉。」至於何時恢復營業，將視情況另行公告。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980