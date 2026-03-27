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義大利女教師遭學生砍傷命危 脫險後發表感人宣言

中央社／ 羅馬26日專電

一名義大利女教師日前在校園被13歲學生砍成重傷，學生行兇前還在社群預告，引發輿論震驚。女教師病情脫險後，今日發表一封感人公開信，表示願與傷害她的孩子站在一起，讓傷痕成為橋梁，並期望再重回教職。

義大利日前發生一起震驚社會案件，57歲法語女教師 莫奇（Chiara Mocchi）在校園被她的8年級學生刺成重傷，根據警方調查，該名少年是預謀犯案，他身穿寫著義文「復仇」字樣的上衣，事前還透過手機通訊軟體telegram分享作案衣著、工具等照片。

莫奇當時身中多刀生命垂危，送醫經過1週多治療，今天終於離開加護病房，她透過律師發表一封公開信描述心情，引起萬千網友感動。

她寫道，她未想過有天會承受如此巨大磨難，一個突如其來、令人費解的舉動打破學校日常平靜，將普通早晨變成噩夢，「我知道有人用手機拍下影片，那場面驚心動魄、難以置信，我自己回憶起那一幕，仍會不由自主顫抖。」

「但在那一刻，我也被充滿勇氣與人性的世界圍繞。」她感謝冒險挺身救她的同事，也感謝那些尖叫哭泣求救的同學，他們目睹了任何13歲孩子都不該看到的景象，「請相信，我心中沒有憤怒，也沒有恐懼，只希望你們能平安健康成長。」

她感謝空中救護隊、醫護人員照顧，感謝警察即刻到場確保其他人安全，也感謝她的哥哥、律師、父母，及所有為她祈禱祝福的人，「即使與你們素未謀面，我感受到每一份心意，如同絲線將我的靈魂重新縫合。」

她寫道，「我知道發生的事令許多人震驚，引發恐懼、疑問甚至沮喪，因此我想對你們說：不要讓黑暗吞噬我們。致我親愛的學生們，不要停下腳步，不要放棄，要勇敢地學習，為你們的未來做好準備，不要害怕，要有勇氣。」

她寫道，「這道傷口不應成為一道牆，而應成為一座橋梁：通往一個更加充滿關愛的學校，通往一個更加團結的社群，通往一種與孩子們親近的新方式，尤其是那些正在經歷苦難的孩子們，就像那個傷害我的孩子，他或許內心深處甚至不知道自己為什麼受傷，他的父母也不會知道。」

「如果上帝允許，我一定會重返教室，回到我的課桌旁，回到我一直以來都感到歸屬的地方。」她在信末表示將重返教職，重拾對年輕人的信任，陪伴他們走過人生的艱難旅程，「因為無論如何，教書育人始終是我的夢想，我的使命，我最大的快樂。」

教師 學生 加護病房 校園 社群

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