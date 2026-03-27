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交往90天就能被求婚？ 戀愛教練「爆紅心法」教人篩選對象

聯合新聞網／ 綜合報導
戀愛教練溫德分享篩選對象的方法，教人在90天內「拿到婚戒」。示意圖／ingimage
戀愛教練溫德分享篩選對象的方法，教人在90天內「拿到婚戒」。示意圖／ingimage

英國一名戀愛教練分享自己的「求愛秘訣」，宣稱自己只花90天就能篩選出願意結婚的對象，順利拿到婚戒，在社群媒體上引發熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，戀愛教練溫德（Sami Wunder）將自己稱為「拿戒指專家」，她近期登上節目分享觀點，認為現代女性應該要避免浪費時間在「不對的人」身上。她指出，許多女性長期卡在「女友階段」，投入數年卻等不到婚姻承諾，因此她認為應該要「跳過女友期」，一開始就釐清對方是否以結婚為目標交往。

溫德強調，她並不是鼓勵閃婚，而是要女性避免把時間花在不同目標的人身上。「重點不是90天內逼婚，而是確認你不會浪費5年或10年在錯的人身上。」

溫德表示，現代年輕族群將婚姻擺在較低的優先順序，但實際上還是有約57%的人渴望穩定關係。在這樣的交友環境中，有許多人就像在「髒水裡撈魚」，根本很難找到適合的對象。

她提出幾個篩選對象的關鍵做法：首先是在關係初期就誠實表達目標，例如希望建立長期關係與家庭，而非隱藏需求。如果對方因此退縮，反而代表不適合。其次是「確認意圖」：從交友軟體聊天或第一次約會開始，就可以直接詢問對方想要什麼關係，並仔細觀察回應是否一致。

第三是檢視「行動與一致性」。她提醒，甜言蜜語不代表承諾，真正有意建立關係的人，會在聯絡頻率與行為上展現穩定，而非忽冷忽熱。此外，她也建議，在剛交往的90天內不要急著確定關係或發展親密行為，給彼此時間觀察對方在壓力、情緒與日常生活中的反應。這段期間應專注於「篩選」而非「投入」。

溫德指出，許多女性過早進入女友角色，結果多年後仍停留原地。「應該先做功課，再投入感情。」她認為，只要對方持續展現誠意與行動，就有機會發展成穩定長期關係。

社群媒體 戀愛 求婚 結婚

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