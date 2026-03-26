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日本池袋寶可夢中心傳攻擊案！女店員遭刺傷意識不清 男行凶後自傷
行政區在東京都豐島區的池袋，26日晚間7時（台灣時間當晚6時）許發生暴力事件。
熱鬧的池袋26日在當地知名複合式商業設施「太陽城」內「寶可夢中心」，疑似發生1名女店員遭1名男子以利器刺傷的事件。
根據日媒報導，傷勢嚴重的受害女子目前意識不清；該名男子也在行凶後自殘，目前同樣意識不清。
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