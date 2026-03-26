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研究：碳排大戶造成鉅額損害 氣候帳單遠超預期

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

今天發表的一項最新研究指出，碳排放造成的經濟成本遠高於先前預估；研究顯示，大型汙染者與全球數十兆美元的氣候相關損害密切相關。

法新社報導，這項發表在「自然」（Nature）期刊的研究，測量人為造成的暖化如何影響經濟成長，並將全球損害的比例分配給特定的排放者，對象涵蓋主要經濟體及石油巨擘。

目前正值訴訟浪潮湧現，許多法律行動正尋求讓化石燃料生產商及其他高碳排企業，為氣候「損失與損害」負起責任。原告方主張，碳排大戶應對氣候變遷及其引發的極端天氣事件，特別是在貧窮國家的極端天氣事件，負起法律責任。

研究主筆、史丹佛大學教授柏克（Marshall Burke）告訴法新社：「我們的目標首要是科學研究，但我們希望能為如何衡量損失與損害，以及後續應對措施等更廣泛的政策討論做出貢獻。」

數據顯示，1990年至2020年間，美國的排放量是全球損害的最大來源，估計達10.2兆美元；其次是中國8.7兆美元與歐洲聯盟6.4兆美元。

研究也指出，沙烏地阿拉伯石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在1988年至2015年間的相關排放，到2020年時已造成全球累計3兆美元的經濟損害。

研究人員發現氣候損害的最大比例還在後頭。

柏克表示：「我們不僅對估計高達數十兆美元的總額感到驚訝，更驚訝於『過去排放導致的未來損害』，遠遠大於『過去排放已造成的損害』。」

這是因為二氧化碳壽命極長，會長期留在大氣中持續導致暖化。

數據顯示，1990年排放的1公噸二氧化碳，到2020年造成約180美元的損害，但預計到2100年將進一步造成1840美元的損害，約為已發生成本的10倍。

因此，研究人員在報告中寫道：「清償過去損害的債務，並不代表結清了過去排放造成的債務。」

碳排

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