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中東情勢影響爆垃圾袋囤貨潮 南韓：地方政府平均持有3個月庫存

中央社／ 首爾26日專電

受中東局勢影響，原物料供應不穩，南韓發生民眾囤貨專用垃圾袋現象，以至於部分地區超商限購。氣候能源環境部表示，全國地方政府平均持有約3個月的專用垃圾袋庫存。

外媒報導，中東危機阻礙石腦油流通，迫使南韓化學大廠考慮減產或停產。石腦油為石油衍生產品，是生產塑膠的關鍵原料。

根據韓聯社報導，目前傳出專用垃圾袋原料僅剩約1個月，引發恐慌心理導致囤貨現象蔓延，氣候部展開對地方政府的庫存調查，並出面進行穩定措施。氣候部表示，在全國228個各區地方政府中，有123個地方政府持有超過6個月的專用垃圾袋庫存。

氣候部表示，各地庫存的垃圾專用袋多以未印有地名等資訊的形式保存，因此若某地出現短缺，可向其他地方調度支援。

報導也指出，即使沒有專用垃圾袋，也不代表無法處理垃圾，專用垃圾袋只是讓丟棄者負擔部分處理費的制度工具，即使用其他袋子裝垃圾，並不會因此讓處理垃圾本身無法進行。

氣候部表示，已經將垃圾專用袋納入「氣候部重點管理品項」，並計畫與地方政府成立聯合應變小組，監控供應狀況；也已著手掌握與垃圾袋相同原料的相關醫療廢棄物專用容器之庫存與原料狀況，並制定未來供應計畫。

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