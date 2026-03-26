菲律賓大蒜節 展現台日菲農業技術合作成果

菲律賓北伊羅科斯省（Ilocos Norte）今天舉辦第4屆大蒜節，除促進地方大蒜產業之外，也展現台灣、日本與菲律賓3方農業合作成果，彰顯區域經濟整合與韌性的提升。

大蒜節為期兩天，由馬利安諾．馬可仕大學（Mariano Marcos State University）主辦，多方代表出席開幕記者會，包括中華民國駐菲副代表李廷盛、日本國際協力機構（JICA）人員、菲律賓地方政府官員及農業專家。

北伊羅科斯省是菲律賓的大蒜之鄉，台灣國際合作發展基金會（ICDF）、馬可仕大學及北伊羅科斯省政府早前在這裡啟動了「大蒜計畫」，主辦單位也在記者會上簡報計畫進展。

在大蒜計畫之下，台灣負責提供包括和美、大片黑及漢堡等優質蒜種，由農業技術團在地輔導與技術移轉；日本則透過JICA導入食品加工與品質管理技術，並結合企業經驗，推動黑蒜等高附加價值產品的開發。

李廷盛表示，大蒜計畫整合科技、品種與在地生產，是台灣總合外交的成功模式，透過台灣與日本高科技技術的國際合作，協助提升菲律賓的農業能力，同時強化區域經濟整合與韌性。

根據菲律賓農業部資料，北伊羅科斯省大蒜產量佔全國7成以上，每年平均收成超過4000公噸。