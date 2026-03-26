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最古老狗兒DNA透露 人與狗相伴可溯1萬6千年

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

根據今天發表的最新研究指出，科學家從目前已知最古老的犬類DNA發現，狗兒成為人類好朋友已有近1萬6000年的歷史，這比過去所推測的時間更早5000年。

儘管狗兒遍布全球家庭、深植人心，但令人驚訝的是，人們對狗的起源知之甚少。

英國「法蘭西斯·克里克研究所」（ Francis Crick）的瑞典籍遺傳學家斯科隆德（Pontus Skoglund）對記者表示：「這是個有趣的謎題。」

他說，狗很可能是兩種灰狼混種的結果。但要準確判斷狗是何時與狼分道揚鑣，這很困難，部分原因在於狗與狼的古老骨骸難以區分。

因此，兩項刊登於「自然」（Nature）期刊的新研究，科學家對考古遺骸進行基因定序，這為我們的毛小孩神祕起源帶來更多線索。

第一項研究顯示，全球最古老的犬類DNA，是在現今土耳其皮那巴希（Pinarbasi）發現的一塊頭骨碎片當中。

此研究共同作者慕尼黑大學（Ludwig MaximilianUniversity of Munich，LMU）的弗朗茲（LaurentFrantz）表示，這隻小狗是母的，當時可能僅「幾個月大」，大約生活在1萬5800年前，牠外型可能像隻小狼。

在今天之前，已知最早的犬類DNA紀錄為1萬900年前。

研究團隊在英格蘭西南部也發現更早的遺傳證據，時間可追溯到1萬4300年前，顯示在早期犬類已遍布歐洲各地。

弗朗茲指出，科學家們還無法證明，這些狗兒在冰河時期人類生活中具體扮演什麼角色。

他說：「但我們可以推論，牠們肯定有某種作用，因為要養活牠們成本不菲。」

他推測，這些狗或許用來狩獵或防衛。

即便是當時人類對這些狗的待遇與今日寵物不同，但人與犬之間仍可能關係密切。他補充說，「當時小孩應該也會和小狗兒玩耍。」

另一個人犬關係緊密的跡象是，在皮那巴希的人類墓穴上方，有被埋葬的小狗。

●尋找失落環節

在另一項研究中，龐大的研究團隊針對來自歐洲各地216具狗與狼遺骨基因做比對工作，因此得以勾勒出犬類在歐洲的演化圖譜。

大約1萬年前，在新石器時代農業革命時期，西南亞的人口大規模遷移到歐洲。

由於不同地區族群交流，並且繁衍後代，造成人類基因混合。

但研究人員驚訝發現，在犬類身上，這種基因混合並未與人類同步發生。

他們認為，在農業人口抵達之前，歐洲依靠狩獵採集的人類已經開始飼養狗。

斯科隆德說：「狗顯然對我們的祖先十分重要，因為首批農民進入歐洲時，也將先前狩獵採集者所飼養的狗納入團體。」

這代表犬類早在那之前就已被馴化。

斯科隆德補充說，狗與狼的「基因鴻溝」仍然存在。「尋找關鍵性失落環節的工作還要繼續下去。」

狗狗 英格蘭 基因定序 土耳其

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