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日本人妻外遇酒吧男多次「獨處數小時」！夫告通姦求償160萬 結局超意外

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子指控妻子與酒吧老闆通姦、發生不倫關係，提告求償約800萬日圓（約新台幣160萬元）。示意圖／ingimage
日本一名男子指控妻子與酒吧老闆通姦、發生不倫關係，提告求償約800萬日圓（約新台幣160萬元）。示意圖／ingimage

日本一名男子指控妻子與酒吧老闆通姦、發生不倫關係，提告求償約800萬日圓（約新台幣160萬元），不過東京地方法院審理後認定，雙方雖有親密接觸，但仍無法證明存在肉體關係，最終駁回求償。

根據《讀賣新聞》報導，這對夫妻同為40多歲，於2009年結婚，婚後育有兩名子女。丈夫主張，妻子在2023年7月至8月間，與一名在東京都內經營酒吧的男子頻繁互動，不僅在街頭牽手散步，也曾在公園長椅上擁抱、接吻，甚至在酒吧內單獨共處3次，每次約1至3小時。

丈夫因此認為，兩人關係已涉及肉體接觸，構成法律上的不貞行為，並向該名男子請求賠償調查費用與精神損害慰撫金。

不過法院指出，雖可認定雙方關係親密，但牽手、擁抱與接吻等行為，仍不足以認定已發生性關係；即使曾長時間單獨相處，也無法據此推論存在肉體關係。

此外，法官也認為，相關互動並未長期持續，整體情節難以認定已侵害婚姻關係的「和平維持」，因此不構成法律上的不貞行為，最終判決駁回男子請求。

日本 外遇

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