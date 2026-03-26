地球自轉速度變慢了！質量平衡發生改變 造成導航、精密計時威脅

地球自轉速度變慢了！氣候變遷造成極地冰川融化與全球水分向赤道轉移，導致地球質量平衡發生改變，使得每天時長因地球自轉變慢而以毫秒級的速度增加。對此，儘管人類感官無法察覺微小的時間延遲，但這樣的延遲卻對導航系統、GPS以及精密金融網絡構成威脅破壞。

氣候變遷增加日長

《ScienceAlert》報導，隨著全球暖化導致冰川與極地冰蓋融化，大量水分從兩極流向赤道，造成地球質量的重新分配，進而產生減緩行星自轉的效果。

對此，科學家利用深層學習模型分析古代生物化石後發現，目前日長增加的速度在過去三、四百萬年間幾乎未曾出現過。

事實上，這種微小的時間變化雖看似不起眼，卻可能嚴重干擾現代的航太導航與通訊技術。人為氣候變遷正以前所未有的速度改變地球的物理特性，若此趨勢持續惡化，人類活動對地球運轉的影響力甚至可能超越月球的潮汐引力。

全球時間調整機制

《NDTV》報導，雖然地球轉動變化對人類日常生活感知微乎其微，但對於GPS導航、太空觀測及高精度金融網路等精密計時系統卻有重大影響。如今，該現象突顯了現代氣候變化對地球物理特性的衝擊，成為近三百六十萬年來未曾見過的劇烈變動。

因此，全球計時機構已考慮推遲調整「負閏秒」，即為因應地球自轉加快，將世界協調時間 (UTC) 減少1秒的調整機制，以應對環境變遷引發的時間延遲。

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