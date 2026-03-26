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6年前惡夢重演：埃及遭暴雨重創 開羅積水車輪高

中央社／ 開羅25日專電
埃及25日因遇大雨，加上當地缺乏完善排水系統，許多路面積水嚴重，當局出動抽水車排除路面積水。圖為25日下午抽水車於開羅市中心馬路進行抽水作業。中央社
埃及25日因遇大雨，加上當地缺乏完善排水系統，許多路面積水嚴重，當局出動抽水車排除路面積水。圖為25日下午抽水車於開羅市中心馬路進行抽水作業。中央社

埃及25日遭遇與6年前3月相同的惡劣天氣，暴雨讓開羅多地到處積水，嚴重影響通勤生活，最低氣溫也降至攝氏11度。根據埃及氣象局，接下來24小時內大氣仍不穩定，部分地區可能出現雷暴、間歇性大雨和強風。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及25日多地遭遇強風暴雨，開羅部分地區還出現雷暴、冰雹和沙塵暴。而位於新開羅的高級住商區「塔加莫」（Tagamoa）馬路，甚至嚴重積水到車輪都泡在水中。開羅地區最低氣溫也降到攝氏11度。往年同期平均最低氣溫則為13至15度。

報導指出，突如其來的暴雨迅速淹沒各地街道，許多通勤者無法出門，嚴重影響民眾日常生活。亞力山卓（Alexandria）有房屋不堪暴雨襲擊而倒榻，一名女子當場死亡。

埃及氣象局早在前幾日已發出預報，通知25日將出現強風暴雨，並下令全國各級學校25及26日暫停上學。埃及當局也已在全國各地部署救援車輛，以備在有車輛發生故障或被困時提供援助，另外也出動抽水車來排除路面積水。

地處沙漠的埃及，是全世界最乾燥的國家之一。開羅一年降雨次數僅為個位數，全年降雨主要集中在冬季，年平均降雨量僅約25mm。因此開羅的建設通常不會將「大雨」當成主要考量來設計排水。

駐開羅中央社記者在2020年3月12日，同樣經歷過這場因地中海低氣壓異常活躍引來的不尋常豪雨一連3天，單日最高雨量達到67mm。根據荷蘭天氣網站（Bestereistijd）統計，2020年3月開羅的總降雨量達到208mm，是開羅正常一年降雨量的8倍。

記者猶記當時，路上多輛汽車泡在水中，猶如擱淺的鐵獸；大水沿著住宅區地下停車場車道斜坡灌入；新開羅地區多間高級餐廳咖啡廳的大片落地窗，成為水勢入侵的通道；而連接新開羅與市中心老城區的主要幹道，也被大水截斷。

最令人莞爾的是，許多小孩開始拿起泳圈在淹水的街道上游起泳來。還有年輕人拿起掃把充當雨刷，從沒有雨刷的汽車副駕駛座窗戶，往擋風玻璃刮除雨水。

根據開羅排水公司表示，開羅的排水系統大多是合流制，雨水與生活污水共用一套管線，承受能力不超過4mm的降雨量。意即在乾燥氣候下運作尚可，一旦遇上強降雨，管線容量立刻捉襟見肘。

此外，埃及建築工程師阿里（Ali）告訴中央社記者，有研究報告顯示，1990年代在開羅東部沙漠邊緣新建的現代化地區「新開羅」，有部分區域的地下土壤結構不利垂直排水，且開發時大量使用柏油和水泥等不透水表面，再加上缺乏完善的排水規劃，導致原本可滲入地下的雨水無處可去，因此新開羅地區淹水災情總是特別嚴重。

埃及氣象局預測，這股陰冷潮濕的天氣將持續到26日，更多雷暴雨可能會襲擊埃及北部地中海沿岸地區，並繼續延伸至尼羅河三角洲和開羅。

埃及 暴雨

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