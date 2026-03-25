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不僅一隻 松鼠也開始抽電子菸？專家：水果香惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
英國街頭有松鼠撿拾啃咬電子菸。示意圖／ingimage
英國街頭有松鼠撿拾啃咬電子菸。示意圖／ingimage

英國倫敦街頭近日出現一段畫面，一隻松鼠疑似「吸電子菸」，引發網友熱議，也讓專家警告，類似的畫面一點都不可愛，可能造成嚴重後果。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在倫敦南部布里克斯頓（Brixton），畫面中，一隻松鼠站在圍欄上，雙爪緊握著一個電子菸不斷啃咬，模樣就像人類在使用電子菸。類似畫面其實不只一起，先前美國費城也曾有網友拍到松鼠咬著拋棄式電子菸的畫面。

專家指出，這些動物並非對尼古丁上癮，而是被電子菸散發的水果香味吸引。英國班戈大學（Bangor University）紅松鼠專家沙特沃斯（Craig Shuttleworth）表示，相較傳統菸蒂，帶有甜味氣味的電子菸更容易引發動物的好奇心。

不過他指出，電子菸隨地亂扔可能會造成嚴重後果。動物在啃咬裝置時，可能誤食微塑膠，甚至攝入尼古丁。沙特沃斯強調，野生動物在自然環境中幾乎不會接觸這類物質，一旦攝入，恐怕會對身體造成傷害。

英國防止虐待動物協會（RSPCA）也對此發出警告，直言這是「垃圾對野生動物威脅的明顯例子」。該組織指出，在禁售前，每週竟有多達500萬支的拋棄式電子菸被丟棄，數量驚人。

事實上，類似事件早已有前例。2023年，紐西蘭就傳出有鳥類因吞食電子菸而死亡，威爾斯也曾出現松鼠試圖埋藏電子菸的畫面。專家認為，這些案例恐怕只是冰山一角，可能還有許多動物受害，只是沒有被發現。

不只野生動物，寵物也深受其害。自2017年以來，相關機構已接獲680起寵物誤食電子菸通報，其中高達96%是狗，甚至已有死亡案例。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

松鼠 電子菸 野生動物

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