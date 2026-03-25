未充電電動牙刷突爆炸起火！英女驚險逃命 大廠僅願陪1460元

英國一名女子家中電動牙刷在未充電狀態下突然爆炸起火，火勢一度蔓延牆面。幸好火勢被浴室鏡子的金屬邊框擋下，才沒有釀成更大災害，讓當事人直呼「能活著真的很幸運」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的鮑爾斯（Charlotte Bowers）在2025年5月買了一支Oral B Cross Action電動牙刷，使用8個月並沒有出現異常。2026年2月某天清晨，她走進浴室，發現牆面焦黑、空氣瀰漫燒焦味，才知道牙刷在晚上爆炸還引發火勢。

她表示，牙刷當時放在洗手台上方的容器裡，遠離水源，也沒有插電充電，「完全沒有出現任何異狀或警訊」。爆炸一度造成家中電路跳電，不過鮑爾斯和伴侶並未察覺異狀。

火勢沿著牆面向上延燒，就連排風扇都被燒毀。關鍵時刻，浴室鏡子的金屬框架阻擋了火勢蔓延，才避免讓整個房子陷入火海。鮑爾斯坦言，若不是這道「防線」阻擋了火勢，後果可能不堪設想。

由於火勢太過強烈，浴室的牆面幾乎全毀，她和另一半被迫要重新粉刷整間浴室。不僅如此，由於燒焦味道太重，她們購買的還是特殊油漆，花費267美元（約新台幣8,500元）才消除煙味。

事後她向品牌投訴並要求賠償，卻只獲得46美元（約新台幣1,460元）或更換一支新牙刷的提議。這鮑爾斯十分不滿，認為賠償金額「根本不合理」，「我差點沒命耶」。對此，Oral B發言人回應，能理解當事人受到驚嚇，但未插電的電動牙刷應不足以引發火災，認為起火原因還需再釐清。

事件曝光後在社群媒體上引發關注，不少網友對產品安全性表達疑慮。至於鮑爾斯則決定，未來不再使用任何電動牙刷，「再方便也不值得冒這種風險」。