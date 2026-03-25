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日本橫濱推動亞洲循環聯盟 盼台灣城市參與合作

中央社／ 曼谷25日專電

日本橫濱市長山中竹春今天受邀出席在曼谷舉行的論壇，分享地方政府推動城市永續的經驗，會後接受中央社專訪時表示，橫濱正致力於推廣循環城市的概念，目前已有20個城市參與名為「亞洲循環城市宣言」的框架，歡迎更多城市加入。

日本橫濱市長山中竹春在經濟學人（TheEconomist）舉辦的「亞洲永續週」論壇（SustainabilityWeek Asia）中，擔任以「亞洲能否透過區域合作實現綠色成長？」主題的講者之一。

山中竹春在論壇上指出，上任以來便將綠色政策列為施政核心，政府各層級在推動環境轉型上有不同角色，像是中央政府負責制定整體框架，而城市則因為直接治理教育、交通、基礎設施與商業活動，得以系統化地落實永續政策。

他舉例說，橫濱正致力於將城市內的部分商業區，轉型為以再利用與資源循環的示範區。

論壇後，山中竹春接受中央社專訪指出，在橫濱的推動下，全球地方政府網絡組織「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」已於去年11月正式啟動「亞洲循環城市宣言」（ACCD），以促進亞洲城市在資源循環與減碳政策上的合作。

他解釋，宣言是參考歐洲自2020年建立的「循環城市宣言（Circular Cities Declaration）」，這個框架吸引阿姆斯特丹、赫爾辛基、柏林等逾90座城市加入，共同推動循環城市願景並向歐洲議會等國際組織發聲。

山中竹春向中央社透露，目前已有橫濱、東京、埼玉等20個城市加入，涵蓋約5000萬人口，未來也期待更多亞洲城市參與。此行也將與曼谷市長見面，宣布曼谷加入這個框架，成為最新的成員。

他進一步說明，「亞洲循環城市宣言」設有多項行動並設定明確目標，且有相關的監督機制和進度報告的要求。

當被問及台灣各城市是否也有機會參與時，山中竹春回答，台灣目前尚未有城市參與，但明確表達歡迎之意，並補充，「希望亞洲許多城市都能認同並加入這個框架，攜手合作」。

他說：「實現綠色成長是全球優先事項，因此城市間應該攜手合作，以增強在整個區域的影響力。」

基礎設施 地方政府 日本

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