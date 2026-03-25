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北京抵制下 大阪關西機場大陸夏季航班數大減近7成

中央社／ 台北25日電

共同社今天報導，日本大阪關西機場昨天公布今年夏季航班（3月29日至10月24日）飛行計畫。受中國政府抵制赴日旅遊影響，今年往來大阪與中國各地的夏季航班，每週平均只剩162.9班，較去年夏季的536.5班大減近70%。

關西機場昨天同時公布2月份的營運概況，結果顯示，大阪往來中國航線的旅客數，較去年同期大減59%，僅餘24萬人次。但國際線整體旅客數僅減少6%，為197萬人次。

根據報導，經營大阪關西機場的關西機場公司（Kansai Airports）執行董事新宮早人在記者會上對此表示，「（中國航班）近期無望立即改善，但仍希望能有所恢復」。

報導指出，相形之下，今年往來大阪關西機場和香港、台灣的夏季航班數量，將維持去年相同水準或增加。而夏季航班期間，關西機場的國際航班整體上僅減少17%。

北京 日本 航班

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