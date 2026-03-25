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芬蘭失業率高居歐盟之冠卻最幸福 社會穩定與安全感功不可沒

中央社／ 赫爾辛基25日專電

芬蘭第9度蟬聯全球最幸福國家，然而，這幾個月失業率高居歐盟之冠，冬天漫長，近年經濟疲軟，財政赤字超出歐盟規定，甚至遭歐盟正式介入監管，讓外界再度困惑：幸福，究竟來自哪裡？

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群媒體上對榮獲最幸福國家發表意見，幸福「沒有神奇藥方」，但他認為關鍵在於一個追求自由、平等與正義的社會，加上開放的福利體制、健全的教育系統、安全感，以及人民與自然的深厚連結。

消息一出，中央社記者隨即前往赫爾辛基市中心採訪，多數受訪者聽到消息都表示開心，但反應出奇平靜。

「已經第9次了，說實話沒什麼特別興奮的感覺，」26歲的桑卓（Sundry）說，「這裡很安靜，感覺幸福也不是很明顯。」但他話鋒一轉：「不過我想，正是這種安靜與平和，讓我們成為最幸福的國家。」他說，芬蘭讓人最自在的地方，是給人很大的空間，「尤其是個人生活上的自由。」

來自芬蘭北部城市奧盧（Oulu）的派薇（Paivi）說，能在大自然環繞的環境裡生活，是她最珍視的事。

30歲的教師亨利（Henry）表示，即便歐洲局勢嚴峻、烏克蘭戰火未熄，芬蘭人仍有辦法在日常中找到小確幸：「春天要來了、陽光出來了，就算大環境很艱困，人們還是能找到希望的小確幸。」

安妮特（Annette）說，讓她最有幸福感的是「家庭生活、安全感、好的教育，還有一份我熱愛的工作」，這些加總後就是她所需要的全部。

來自法國的遊客西吉（Sidji）說，他在街上看到的芬蘭讓他感到驚喜，一定會邀家人和朋友再訪赫爾辛基。

「首都報」（Hufvudstadsbladet）採訪的赫爾辛基市民柯宏能（Pyry Korhonen）則點出另一面：「失業問題非常嚴峻，很多人在掙扎，基本需求勉強能應付，但餘裕不多。」

「世界幸福報告」由牛津大學幸福研究中心、聯合國永續發展解決方案網絡與蓋洛普民意測驗中心，19日共同發布，評比涵蓋147個國家，排名依據民眾對自身生活品質的自我評估，以0至10分的「坎特里爾階梯」（Cantril ladder）計算平均值，芬蘭今年平均得分7.8分，連續第9年被列為幸福指數榜首，5個北歐國家全數進入前6名，冰島與丹麥緊追其後。

據「芬蘭國家廣播」（Yle）報導，赫爾辛基大學社會政策博士研究員霍卡寧（Lari Hokkanen）直言，外界常誤解這份報告的意義：「這個指標量的不是快樂，而是生活滿意度，是一種整體性的認知評估，不一定涉及強烈的正面或負面情緒。」

他指出，北歐福利國家排名優異，關鍵在於社會穩定性：「制度創造了安全感與信任感，即便在困難時期也能提供心理支撐。」

他並點名芬蘭特有的「節制感」（moderation）：「對生活的期待值，以及你想像自己應有的生活樣貌，都影響著生活滿意度。芬蘭人的節制，是我們屢居榜首的重要原因。」

或許，芬蘭的幸福密碼就如同來自奧盧的派薇所說，「我們對擁有的感到滿足。而對我們擁有的，已經夠了。」

烏克蘭 財政赤字 歐盟

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