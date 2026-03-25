快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

澳廣員工罷工 20年首見

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

澳洲廣播公司（ABC）數以百計員工今天因為薪酬和工作環境問題開始罷工一天，這是澳廣20年來首見罷工，影響即時新聞播報。

路透社報導，這場罷工行動於上午11時（台灣時間上午8時）展開，現場節目隨即改為英國廣播公司（BBC）的內容。電視和廣播旗艦節目在24小時罷工期間預計也將以重播節目取代。

澳廣勞資雙方薪資談判數月，多數員工拒絕最新方案，包括3年加薪10%，以及對正式與約聘員工發放1000澳元（約新台幣2萬2600元）獎金。

澳廣4500名員工中有1/3是工會成員。談判破裂後，約1000人投票贊成罷工行動。

工會「媒體娛樂藝術聯盟」（Media, Entertainment &Arts Alliance）表示，這項方案提出的漲幅低於通貨膨脹水準，且未能確保工作環境安全穩定。工會也說，1000澳元獎金並未發放給臨時員工。

工會執行長馬德利（Erin Madeley）表示：「澳廣員工走上這一步是因為他們希望爭取與生活成本同步的合理薪資、真正的工作保障，以及足以讓他們持續秉持誠信服務澳洲公眾的工作環境。」

澳廣總經理馬克斯（Hugh Marks）說，這場罷工「非常令人遺憾」。

他告訴澳廣電台：「現在並不是我們團隊缺席的好時機。世界上正發生許多重大事件。我們會在適當且可行的情況下使用BBC的內容。我們將維持服務，但播出的品質可能無法達到我期望的標準。」

他表示，提供員工的方案「公平合理」，如果算上獎金，調幅高於通膨水準。

罷工 BBC

延伸閱讀

紐大近千名合約教師罷工 要求年薪10萬元起跳

屢遭檢討績效 庇護工場背後的社會意義也很重要

最大工會爭取到連三年加薪逾5% 日本央行升息 又見苗頭

勞動部研擬事業單位導入AI指引 降低歧視護勞權

相關新聞

忍太久反而害了精子？英國研究：禁慾越久品質越差

衛報25日報導，研究人員發現，精子在男性體內停留時間越長，品質會逐漸劣化，因此鼓勵男性更頻繁射精，可能有助於提升生育能力。

罕見意外…日男落軌遭列車撞飛「反彈回月台」20多歲台女被波及送醫

日本大阪發生一起罕見意外，一名40多歲男子疑似在大阪府堺市南海電鐵白鷺站落軌，遭時速超過80公里的列車正面撞擊。沒想到男子未被捲入車底，反而如同「人肉炮彈」般被撞飛回月台，波及一名正在候車的20多歲台灣女遊客，造成對方受傷送醫。

捨不得剪髮卻花35萬為寵物美容 情感經濟正掏空錢包

在寵物擬人化趨勢下，從寵物洗澡、高端寵物美容到寵物醫療，支出快速飆升，逼出新型消費模式。有飼主為省錢跨國移動，形成「跨境美容」現象；也有人轉向美容教學與自學操作，購買專業美容工具自行打理。當養寵成本逐步接近人類生活開銷，甚至影響個人消費與移民選擇，這股「為毛孩花錢無上限」的趨勢，究竟是理性投資，還是正在失控的情感經濟？

玩字吧！文字屠龍的冒險綺譚與創造世界的漢字沙盒

神說要有光，於是世界被創造出來，人則寫下符籙，讓願念透過文字來逆天改命——言說與文字具有能改變世界的靈力與威能，這始終是宗教信仰或幻想創作的熱門題材。然而，台灣獨立遊戲團隊Team9透過他們在2022年發行的《文字遊戲》，重新翻轉了這個題材，並帶來了全新的趣味。

人設崩塌？溫柔丈夫偷吃一夜情嫩妹 妻心碎：他曾最排斥出軌

滿分丈夫終究只是夢一場？南韓一名妻子表示，老公對她及孩子都相當溫柔，不愛喝酒、找朋友，連朋友們都很羨慕他們的婚姻關係。然而，某日妻子卻意外抓到丈夫出軌的證據，對象是名年輕女子，且兩人疑似一夜情後還想繼續維持關係，遭丈夫背叛讓她的信任感蕩然無存...

全球空汙排名出爐！前25名城市全在這3國 台灣「這些縣市」空品最差

瑞士空氣品質技術公司IQAir 24日發布最新報告，台灣2025年空汙嚴重程度名列全球第74名，較前一年的54名相比降低20名。本次報告也同時揭露全台各縣市空汙程度排名，PM2.5年均濃度前五高縣市，依序為金門縣、屏東縣東港鎮、高雄市、連江縣及台南市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。