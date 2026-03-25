澳廣員工罷工 20年首見

澳洲廣播公司（ABC）數以百計員工今天因為薪酬和工作環境問題開始罷工一天，這是澳廣20年來首見罷工，影響即時新聞播報。

路透社報導，這場罷工行動於上午11時（台灣時間上午8時）展開，現場節目隨即改為英國廣播公司（BBC）的內容。電視和廣播旗艦節目在24小時罷工期間預計也將以重播節目取代。

澳廣勞資雙方薪資談判數月，多數員工拒絕最新方案，包括3年加薪10%，以及對正式與約聘員工發放1000澳元（約新台幣2萬2600元）獎金。

澳廣4500名員工中有1/3是工會成員。談判破裂後，約1000人投票贊成罷工行動。

工會「媒體娛樂藝術聯盟」（Media, Entertainment &Arts Alliance）表示，這項方案提出的漲幅低於通貨膨脹水準，且未能確保工作環境安全穩定。工會也說，1000澳元獎金並未發放給臨時員工。

工會執行長馬德利（Erin Madeley）表示：「澳廣員工走上這一步是因為他們希望爭取與生活成本同步的合理薪資、真正的工作保障，以及足以讓他們持續秉持誠信服務澳洲公眾的工作環境。」

澳廣總經理馬克斯（Hugh Marks）說，這場罷工「非常令人遺憾」。

他告訴澳廣電台：「現在並不是我們團隊缺席的好時機。世界上正發生許多重大事件。我們會在適當且可行的情況下使用BBC的內容。我們將維持服務，但播出的品質可能無法達到我期望的標準。」

他表示，提供員工的方案「公平合理」，如果算上獎金，調幅高於通膨水準。