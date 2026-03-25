阿提米絲2號啟航在即 女性、有色人種與非美籍太空人首參與

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計最快將於4月1日執行延宕多時的阿提米絲2號（Artemis II）任務，4名太空人將成為逾半世紀來首批飛向月球的人類。

法新社報導，這次任務並不會登陸月球，而是載人繞月飛行。美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科克（Christina Koch）以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）將展開約10天旅程。

這趟征途將締造多項紀錄，包括首度有女性、有色人種與非美國籍太空人前往月球執行任務。

以下是關於4名太空人的介紹：

●魏斯曼

阿提米絲2號任務指揮官是現年50歲的魏斯曼。

這位在巴爾的摩（Baltimore）出生的太空人2009年加入NASA前，曾在美國海軍服役長達27年。

魏斯曼在NASA播客（Podcast）節目中說：「我從沒想過自己會成為太空人。說實話，這像是一個遙不可及的夢想。」

2014年，魏斯曼前往國際太空站（InternationalSpace Station）執行為期165天的太空任務，之後還曾擔任NASA太空人辦公室主管。

2020年，魏斯曼的妻子因癌症過世，他獨力撫養兩名女兒。

今年1月，他表示會以透明的方式，向女兒解釋自己的職業與即將執行任務的固有風險。

他說：「我告訴她們，『這是遺囑，這些是信託文件』。如果我出了什麼事，這裡會說明你們將面對哪些情況。而這也是人生的一部分。」

●葛洛佛

現年49歲、同樣擁有海軍資歷的葛洛佛將擔任獵戶座（Orion）太空船駕駛。

這位在加州出生的太空人同時也是4個女兒的父親，葛洛佛2013年擔任美國參議院立法顧問期間，被NASA選為太空人。

葛洛佛回憶說，他年少時曾夢想追隨父親腳步，成為一名警察，但在電視上看見太空梭發射時，他的志向改變了，「我當時想著，『我真的很想駕駛其中一艘（太空船）。』」

2020年，葛洛佛成為首位參與國際太空站長期任務的非裔美國人，而他這次將成為第一位飛往月球的有色人種太空人。

葛洛佛當時強調，這項歷史性成就得以實現，要歸功於前人奠定的基礎，並向他們致敬，其中包括1983年首位進入太空的非裔美國人布魯福德（GuionBluford）。

●科克

現年47歲的美國太空人科克將成為首位參與繞月任務的女性。她與葛洛佛一樣，都是在2013年被NASA選中。

科克的背景相當多元，不僅是受過訓練的工程師，並曾在包括南極等極端環境中工作的資深探險者。

她說自己從小就夢想成為太空人，兒時臥室牆上就貼著一張海報，內容是NASA太空人1968年執行阿波羅8號（Apollo 8）任務時所拍攝到的「地出」（Earthrise）影像。

科克目前仍保持著女性太空人單次最長太空飛行紀錄，共328天，並與同事梅爾（Jessica Meir）一起完成首場「全女性太空漫步」。

●韓森

阿提米絲2號任務的第4名太空人是現年50歲的加拿大人韓森，他將成為首位繞月的非美國籍太空人。

韓森曾在加拿大皇家空軍（Royal Canadian AirForce）擔任戰鬥機飛行員，接著在2009年加入加拿大太空總署（Canadian Space Agency）。

他曾說，童年時看到阿姆斯壯（Neil Armstrong）登月的照片時，點燃了他對太空探索的熱情。

阿提米絲2號任務將是他首次離開地球的旅程，也讓育有3個孩子的他實現畢生夢想。