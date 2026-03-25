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法國中世紀醫院廁所葡萄籽 基因同於現代黑皮諾

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

黑皮諾（Pinot Noir）作為現今葡萄顯貴，可能早在600年前即為聖女貞德享用。科學家今天表示，法國一間中世紀醫院廁所中發現的葡萄籽，基因與現今的黑皮諾品種相同。

法新社報導，研究人員經由基因分析指出，這顆葡萄籽顯示法國至少自15世紀起即開始栽培黑皮諾。研究作者布比（Laurent Bouby）表示，無法確定當時人們是把它「當成食用葡萄吃掉果實，還是用它來釀酒」。

不過，這項研究為現代法國與其長遠的飲酒文化建立起歷史連結。土魯斯大學（University of Toulouse）研究共同作者奧蘭多（Ludovic Orlando）表示，聖女貞德可能吃過與我們相同的葡萄。

這顆葡萄籽是在法國北部瓦倫西恩（Valenciennes）一間15世紀醫院的廁所中發現。研究人員解釋，廁所有時也會被用來丟棄垃圾。

這項發表於「自然通訊」（NatureCommunications）期刊的研究，分析自青銅時代（約西元前2300年）至中世紀的54顆葡萄籽基因序列。

研究人員表示，結果證實幾世代以來的葡萄農，早已採行如今稱為「無性繁殖」（clonal propagation）技術，像是保留特定葡萄品種的扦插枝條，長達600年。

蒙貝列演化科學研究所（Institute of EvolutionaryScience of Montpellier）布比指出，古代文獻早已顯示這種作法確實存在，「但若非古基因組學，很難對這項技術加以明確認定」。

然而新研究發現，這種技術早在約西元前625年至500年的鐵器時代，就在多個地區使用。

這篇研究分析的最古老對象是來自法國尼姆（Nimes）野生葡萄藤，年代約為西元前2000年。

隨後在西元前625年至500年間，法國南部瓦爾（Var）地區開始出現葡萄栽培。

這與當時殖民的希臘人建立馬賽（Marseille）城，並將葡萄栽培技術引入法國的時間相符。

奧蘭多表示，已知當時希臘人與伊特拉斯坎人（Etruscans）進行葡萄酒交易，因為用來裝酒的雙耳陶罐留存至今。

但葡萄籽DNA，特別是那些來自古羅馬時期的，顯示栽培品種曾經過遠距交換，包括西班牙、巴爾幹地區、高加索與中東。

研究亦顯示，羅馬時期的栽培葡萄與在地野生葡萄，彼此基因大量混合，尤其是在法國北部地區。

奧蘭多表示，未來「若能與掌握特定葡萄栽培技術文獻的史學家緊密合作」，研究將會更具意義。

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