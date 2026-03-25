罕見意外…日男落軌遭列車撞飛「反彈回月台」20多歲台女被波及送醫

日本大阪發生一起罕見意外，一名40多歲男子疑似在大阪府堺市南海電鐵白鷺站落軌，遭時速超過80公里的列車正面撞擊。沒想到男子未被捲入車底，反而如同「人肉炮彈」般被撞飛回月台，波及一名正在候車的20多歲台灣女遊客，造成對方受傷送醫。

根據日本《ABC NEWS》報導，事件發生在本月22日下午約1時56分，當時列車高速通過白鷺站（該站為急行列車不停靠站），男子突落軌。由於列車速度極快，強大衝擊力使男子未被捲入軌道，反而被彈飛回月台。

不幸遭波及的是一名站在黃線後方、背對鐵軌錄影的台灣籍女子。強烈撞擊甚至導致列車駕駛艙擋風玻璃碎裂，駕駛也受輕傷，另有兩名乘客感到身體不適。

丈夫及時拉開救命

該名台灣女遊客事後在社群平台還原經過，表示當下完全不知道身後發生意外，所幸丈夫反應迅速，在看到男子被撞飛的瞬間，立刻將她往後拉並護住她。

儘管有丈夫保護，她的左腳仍遭男子撞擊，跌倒時右後腦著地。送醫檢查後確認沒有生命危險，但精神上受到不小驚嚇。至於跳軌的男子，送醫搶救後仍宣告不治。

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文章授權轉載自《香港01》