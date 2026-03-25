快訊

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

棒球／震撼教育！兄弟二軍赴墨西哥打BCL 被敲22安狂失17分

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見意外…日男落軌遭列車撞飛「反彈回月台」20多歲台女被波及送醫

香港01／ 撰文：盧詩文
事發地為日本大阪府堺市的南海電鐵白鷺站。（Wikimedia commons JEXP）
事發地為日本大阪府堺市的南海電鐵白鷺站。（Wikimedia commons JEXP）

日本大阪發生一起罕見意外，一名40多歲男子疑似在大阪府堺市南海電鐵白鷺站落軌，遭時速超過80公里的列車正面撞擊。沒想到男子未被捲入車底，反而如同「人肉炮彈」般被撞飛回月台，波及一名正在候車的20多歲台灣女遊客，造成對方受傷送醫。

根據日本《ABC NEWS》報導，事件發生在本月22日下午約1時56分，當時列車高速通過白鷺站（該站為急行列車不停靠站），男子突落軌。由於列車速度極快，強大衝擊力使男子未被捲入軌道，反而被彈飛回月台。

不幸遭波及的是一名站在黃線後方、背對鐵軌錄影的台灣籍女子。強烈撞擊甚至導致列車駕駛艙擋風玻璃碎裂，駕駛也受輕傷，另有兩名乘客感到身體不適。

丈夫及時拉開救命

該名台灣女遊客事後在社群平台還原經過，表示當下完全不知道身後發生意外，所幸丈夫反應迅速，在看到男子被撞飛的瞬間，立刻將她往後拉並護住她。

儘管有丈夫保護，她的左腳仍遭男子撞擊，跌倒時右後腦著地。送醫檢查後確認沒有生命危險，但精神上受到不小驚嚇。至於跳軌的男子，送醫搶救後仍宣告不治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

中國遊客在日本機場霸位遭台灣旅客勸阻 竟嗆「台灣是中國的、日文是狗語」

台灣旅客16人只點5份薄餅 義大利老闆拍片抱怨挨轟急道歉：我愛中國

文章授權轉載自《香港01》

日本 大阪

延伸閱讀

搭飛機擅自換位還鬧事！大叔飆罵立榮空服員「爛透了」遭航警帶下機

重慶22歲病重女沒錢住院 搭地鐵吐血忍痛脫外套跪地抹乾淨

紐約機場撞機／空服員被拋出 找到時還綁在座椅

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

相關新聞

玩字吧！文字屠龍的冒險綺譚與創造世界的漢字沙盒

神說要有光，於是世界被創造出來，人則寫下符籙，讓願念透過文字來逆天改命——言說與文字具有能改變世界的靈力與威能，這始終是宗教信仰或幻想創作的熱門題材。然而，台灣獨立遊戲團隊Team9透過他們在2022年發行的《文字遊戲》，重新翻轉了這個題材，並帶來了全新的趣味。

罕見意外…日男落軌遭列車撞飛「反彈回月台」20多歲台女被波及送醫

日本大阪發生一起罕見意外，一名40多歲男子疑似在大阪府堺市南海電鐵白鷺站落軌，遭時速超過80公里的列車正面撞擊。沒想到男子未被捲入車底，反而如同「人肉炮彈」般被撞飛回月台，波及一名正在候車的20多歲台灣女遊客，造成對方受傷送醫。

人設崩塌？溫柔丈夫偷吃一夜情嫩妹 妻心碎：他曾最排斥出軌

滿分丈夫終究只是夢一場？南韓一名妻子表示，老公對她及孩子都相當溫柔，不愛喝酒、找朋友，連朋友們都很羨慕他們的婚姻關係。然而，某日妻子卻意外抓到丈夫出軌的證據，對象是名年輕女子，且兩人疑似一夜情後還想繼續維持關係，遭丈夫背叛讓她的信任感蕩然無存...

全球空汙排名出爐！前25名城市全在這3國 台灣「這些縣市」空品最差

瑞士空氣品質技術公司IQAir 24日發布最新報告，台灣2025年空汙嚴重程度名列全球第74名，較前一年的54名相比降低20名。本次報告也同時揭露全台各縣市空汙程度排名，PM2.5年均濃度前五高縣市，依序為金門縣、屏東縣東港鎮、高雄市、連江縣及台南市。

白俄羅斯放行扣留車輛 立陶宛首批卡車返國

立陶宛與白俄羅斯去年因邊境管制措施，導致上千輛立陶宛貨運卡車滯留並遭白俄扣留數月。白俄總統魯卡申柯近日決定放行，首批車輛...

中東戰火爆能源短缺 印度民眾瘋搶1家電「10天熱銷40萬台」

印度受中東衝突導致能源運輸困難影響，一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。