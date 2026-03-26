大學生退房碗盤未洗、大門不鎖！日民宿怨不守規定 兩派意見激辯

近年來「包棟民宿」在旅遊住宿時蔚為風潮，但住宿禮儀也常引發爭議。據日媒「まいどなニュース」報導，四國一家古厝民宿老闆日前在社群大嘆，開業五年來首度遇到客人將未清洗的鍋碗瓢盆全丟在水槽，甚至連大門都沒鎖就直接退房，而這群客人竟是日本大學生。

老闆無奈表示，廚房其實貼有「請清洗使用過的餐具」公告，過去高達九成客人都能遵守。他認為這不僅是規則，更是對下一位住宿房客與清潔人員的「基本體貼」，且大門沒鎖更可能引發遭竊風險。貼文曝光後，意外引發網路的正反論戰。

力挺老闆派：花錢不是大爺

支持者認為維持整潔是常識：「很多人以為花錢就是大爺」、「沒學過離開時要比來時更乾淨嗎？」有同業分享，外國客通常很愛惜環境，反觀部分日本客卻會把垃圾塞在衣櫃或床底，衛生習慣令人搖頭。

反對老闆派：清潔費付假的嗎？

另一派網友則認為要求不合理：「客人付了錢，清洗本來就是業者的工作」。更有人點出衛生隱憂：「如果前一組客人隨便沖一沖就放著，業者也不重洗，那我根本不敢住這家民宿！」

面對論戰與惡意負評，老闆強調並非要公審客人，而是希望大眾反思住宿禮儀。他認為民宿不同於一般飯店，更像是借住當地人的家，期盼大家能多點同理心，別把「花錢消費」無限上綱。