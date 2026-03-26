快訊

遊日不用西瓜卡！日本關東11家鐵路啟用信用卡感應支付 跨線搭地鐵OK

吳鳳遭酸「土耳其人憑什麼教英文」 他自曝精通4國語言：別歧視我的努力

川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生退房碗盤未洗、大門不鎖！日民宿怨不守規定 兩派意見激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本民宿老闆發文抱怨大學生退房時餐盤完全沒洗且大門未鎖，引起網友熱烈討論。 示意圖／Ingimage
一名日本民宿老闆發文抱怨大學生退房時餐盤完全沒洗且大門未鎖，引起網友熱烈討論。 示意圖／Ingimage

近年來「包棟民宿」在旅遊住宿時蔚為風潮，但住宿禮儀也常引發爭議。據日媒「まいどなニュース」報導，四國一家古厝民宿老闆日前在社群大嘆，開業五年來首度遇到客人將未清洗的鍋碗瓢盆全丟在水槽，甚至連大門都沒鎖就直接退房，而這群客人竟是日本大學生

老闆無奈表示，廚房其實貼有「請清洗使用過的餐具」公告，過去高達九成客人都能遵守。他認為這不僅是規則，更是對下一位住宿房客與清潔人員的「基本體貼」，且大門沒鎖更可能引發遭竊風險。貼文曝光後，意外引發網路的正反論戰。

力挺老闆派：花錢不是大爺

支持者認為維持整潔是常識：「很多人以為花錢就是大爺」、「沒學過離開時要比來時更乾淨嗎？」有同業分享，外國客通常很愛惜環境，反觀部分日本客卻會把垃圾塞在衣櫃或床底，衛生習慣令人搖頭。

反對老闆派：清潔費付假的嗎？

另一派網友則認為要求不合理：「客人付了錢，清洗本來就是業者的工作」。更有人點出衛生隱憂：「如果前一組客人隨便沖一沖就放著，業者也不重洗，那我根本不敢住這家民宿！」

面對論戰與惡意負評，老闆強調並非要公審客人，而是希望大眾反思住宿禮儀。他認為民宿不同於一般飯店，更像是借住當地人的家，期盼大家能多點同理心，別把「花錢消費」無限上綱。

民宿 老闆 大學生 住宿 奧客 日本

延伸閱讀

油價飆漲意外受益！二手腳踏車「專業翻新還半價」 日本民眾搶購

夢幻職業大調查…日小學生最嚮往「直播主」 國高中生選擇超務實

真人客服親切引導…日本「語音釣魚」詐騙手法激增 AI成幫兇

一度因中東戰火停產…人氣洋芋片產線復工！日網狂笑黃牛：活該囤貨

相關新聞

大學生退房碗盤未洗、大門不鎖！日民宿怨不守規定 兩派意見激辯

近年來「包棟民宿」在旅遊住宿時蔚為風潮，但住宿禮儀也常引發爭議。據日媒まいどなニュース報導，四國一家古厝民宿老闆日前在社群大嘆，開業五年來首度遇到客人將未清洗的鍋碗瓢盆全丟在水槽，甚至連大門都沒鎖就直接退房，而這群客人竟是日本大學生。

不僅一隻 松鼠也開始抽電子菸？專家：水果香惹禍

英國倫敦街頭近日出現一段畫面，一隻松鼠疑似「吸電子菸」，引發網友熱議，也讓專家警告，類似的畫面一點都不可愛，可能造成嚴重後果。

未充電電動牙刷突爆炸起火！英女驚險逃命 大廠僅願陪1460元

英國一名女子家中電動牙刷在未充電狀態下突然爆炸起火，火勢一度蔓延牆面。幸好火勢被浴室鏡子的金屬邊框擋下，才沒有釀成更大災害，讓當事人直呼「能活著真的很幸運」。

全球兒童死亡率下降，但降幅趨緩：戰爭頻仍、國際人道援助減少的生命危機

聯合國兒童基金會（UNICEF）針對全球兒童死亡率的研究，在2026年提出的報告顯示，2024年全球有490萬名5歲以下兒童死亡，公共衛生專家高度關切當前進展，擔心在各地戰火持續、氣候變遷之下，人道援助削減會讓更多兒童死亡。雖然全球兒童死亡率35年以來有顯著下降趨勢，但降幅從2015年持續放緩。專家警告若趨勢不變，2025年至2030年間將會有2730萬名5歲以下兒童死亡。

忍太久反而害了精子？英國研究：禁慾越久品質越差

衛報25日報導，研究人員發現，精子在男性體內停留時間越長，品質會逐漸劣化，因此鼓勵男性更頻繁射精，可能有助於提升生育能力。

罕見意外…日男落軌遭列車撞飛「反彈回月台」20多歲台女被波及送醫

日本大阪發生一起罕見意外，一名40多歲男子疑似在大阪府堺市南海電鐵白鷺站落軌，遭時速超過80公里的列車正面撞擊。沒想到男子未被捲入車底，反而如同「人肉炮彈」般被撞飛回月台，波及一名正在候車的20多歲台灣女遊客，造成對方受傷送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。