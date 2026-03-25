駐英代表處首辦音樂會 台灣NSYO演出驚艷各國嘉賓

受駐英國代表處邀請，國家青年交響樂團（NSYO）成員今天在代表處演出四重奏，曲目涵蓋歐洲古典音樂作品及「望春風」等台灣特色樂章，引發許多出席聆賞的賓客起立鼓掌喝采，場面熱烈。

這是駐英代表處去年9月搬遷至新館舍並舉行開幕典禮後，首次在館舍內舉辦音樂會，現場嘉賓有友邦及友好國家駐英使節和其他使館官員、英國國會議員，以及來自不同國家的商貿、產業、文化等領域人士，總計近百人。音樂會開始前及結束後有酒會舉行，期間可聽見不少賓客對演出讚譽有加。

NSYO由國家交響樂團（NSO）創立。今晚演出曲目為莫札特G小調第一號鋼琴四重奏，以及由NSO團員、作曲家陳廷銓改編的鄧雨賢作品「望雨．四月」和「台灣民謠組曲」；演出人員為2位NSYO成員小提琴家林垣凱和大提琴家陳亮瑜，及旅英中提琴家鄭孟嫻和鋼琴家張偉麟。

其中，林垣凱和陳亮瑜剛結束與德國青年愛樂樂團（Junge Deutsche Philharmonie）在德國和義大利的巡演，隨即趕赴倫敦，與張偉麟和鄭孟嫻昨天下午在駐英代表處首次排練。音樂家們很快即展現絕佳默契，一同爬梳樂譜細節、打磨音符。

隨行的NSO執行長郭玟岑告訴中央社，曲目規劃從古典時期的深邃表現力出發，接著鋪陳、開展出通往台灣豐盛文化的旅途，有細膩捕捉台灣詩意感性之美的「望雨．四月」，還有兼顧原作風土特色和當代性的「台灣民謠組曲」。

郭玟岑說：「這些作品共同構築出一座文化橋梁，使西方室內樂的形式與台灣的精神、記憶與認同相互交融。」

NSO曾於2024年巡迴歐洲7個城市，持續深耕歐洲國際網絡。今年在勇源教育發展基金會支持下，樂團首次嘗試由NSYO打頭陣，並以室內樂這類氣氛較親密、與聽眾較無距離感的演出形式為敲門磚。

NSO明年春季將首度在英國公演。今晚在駐英代表處的音樂會可謂為明年的演出熱身。

郭玟岑說，NSO成立40年來，從未在英國巡演，期待未來以樂會友、展現台灣生活與文化。

熱衷文化藝術、已在駐處新館舍陸續舉辦數場視覺藝術展覽的駐英代表姚金祥告訴中央社，他在2016至2018年擔任駐西雅圖處長期間，曾力邀NSO到當地演出，引發熱烈迴響；時任西雅圖市長更在音樂會後特別致函，感謝姚金祥將NSO帶到西雅圖。

姚金祥說，台灣有世界一流的音樂家。在西雅圖的成功經驗後，他每到一個新駐點，都希望NSO能赴當地演出，但要在NSO忙碌的年度演出行程排出空檔，相當不容易。

姚金祥透露，為促成NSO明年首度到英國演出，他曾與NSO協商、爭取多時；期間樂團曾赴歐洲大陸巡演，更堅定他務必要讓英國愛樂者認識NSO的決心。

NSO明年終於要登上倫敦舞台，姚金祥說，十分期待向文化藝術之都倫敦呈現來自台灣的世界一流樂團。

英國國會友台小組共同主席、上議院議員羅根勳爵（Lord Rogan）接受中央社採訪時說，台灣有必要以任何可行方式、盡可能推廣自己，文化活動是其中一個很恰當的形式；「我們在英國相當支持台灣」，他期待看見更多來自台灣的文化藝術。