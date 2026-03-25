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義政府推司改公投失敗 梅洛尼內閣2官員下台

中央社／ 羅馬24日專電

義大利政府力推的司法改革公投案23日闖關失敗，被視為總理梅洛尼重大挫敗。梅洛尼果斷調整內閣人事，她24日宣布司法部副部長、幕僚長離職，並嚴詞表態「希望旅遊部長基於責任感做出類似決定」。

義大利總理府24日晚間發布聲明指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）對司法部副部長德馬士特羅（Andrea Delmastro）和幕僚長巴托洛齊（GiusiBartolozzi）選擇辭職的決定表示讚賞，並感謝他們兢兢業業的工作。

義大利總理府聲明指出，梅洛尼希望旅遊部長桑坦切（Daniela Santanchè）也能秉持同樣的政治責任感做出類似決定。

義大利司改憲法公投核心內容是將檢察官與法官職業體系分離，但也被視為執政右派聯盟與在野黨中左派勢力消長指標。23日結果出爐，反對票獲得近54%，勝過贊成獲得的約46%票數，在義大利政壇投下震撼彈。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，公投結果讓梅洛尼政府措手不及，兩名司法部官員立刻下台。梅洛尼另要求旅遊部長桑坦切自動請辭，但桑坦切拒絕，引發拉鋸戰。

安莎報導，桑坦切目前正因涉嫌假帳等醜聞受到司法調查，許多右派政治人物早已公開呼籲桑坦切辭職，但桑坦切始終拒絕，甚至今天仍在辦公室上班，且已安排了未來幾天的行程。

安莎報導，幕僚長巴托洛齊的爭議言論，被認為是影響公投結果的重要因素，她曾在西西里島電視台訪問時語出驚人地說，「如果公投案贊成票獲勝，我們將解放司法體系，他們就是行刑隊。」

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利活力黨（Italia Viva）主席波斯奇（Maria ElenaBoschi）將在眾院提出不信任案，她也強調桑坦切既然已失去總理的信任，就該立刻下台。

義大利 公投 梅洛尼

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