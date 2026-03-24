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法國市長選舉極右翼有斬獲 學者指仍存玻璃天花板

中央社／ 記者曾依璇巴黎24日專電

法國市長選舉落幕，備受矚目的「國民聯盟」（RN）未能攻下大城市，但贏得數個中型城市。政治學者普遍認為很難以據此預判明年總統大選趨勢，但也有人指出這個極右翼政黨仍面臨「玻璃天花板」。

法國22日結束市長選舉，整體來說，巴黎、馬賽、史特拉斯堡等大城市仍由左派或左派聯盟勝出；國民聯盟則贏得數個中等規模的城市。

迴聲報（Les Echos）一篇文章分析，即便國民聯盟有所斬獲，仍很難說存在所謂的力挺浪潮。

巴黎政治學院政治研究中心（Cevipof）研究員胡邦（Luc Rouban）指出，「國民聯盟確實有進展，但他們的起點原本就非常低⋯現實是，他們在選舉中仍面臨玻璃天花板」，這次不僅沒拿下任何新的大城市，在許多都會區的表現也不算好。

這次選舉也顯示，國民聯盟主席巴德拉（JordanBardella）在第2輪投票前向右翼示好，但效果不彰。報導指出，這勢必將再次引發黨內路線的爭論，其領袖雷朋（Marine Le Pen）昨天說，國民聯盟不應「向右派敞開大門」，而應著眼於所有法國人民。

法國將於2027年4月舉行總統大選，這次市長選舉是在此之前的最後一場大型選舉，被視為重要參考指標。

但快訊週刊（l’Express）提到，2001年左翼贏得巴黎市長選舉後一片歡欣，認為這是邁向艾里賽宮（Élysée）的一大步，然而翌年左翼候選人在第一輪投票即遭淘汰，最終贏得總統大選的是右翼的席哈克（Jacques Chirac）。

報導指出，人們容易將注意力放在數座象徵性城市，但在市長選舉中，許多選民是針對地方性而非全國性議題投票，況且總統選舉和市長選舉的投票率差異也有很大的影響，不能僅憑市長選舉結果來預判選民意向。

費加洛報（Le Figaro）也引述政治學者布汀（Christophe Boutin）說法報導，市長選舉結果不能完全預示總統大選。但目前主要問題是，這次選舉第2輪投票率僅約57%，仍在低點。

綜觀這次市長選舉，在巴黎，社會黨（PS）等左翼聯合候選人葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）擊敗右翼共和黨（LR）候選人達提（Rachida Dati）。在馬賽，現任左派市長帕揚（Benoit Payan）大勝，但國民聯盟候選人阿利西奧（Franck Allisio）拿下約4成選票，不可小覷。

在里昂，現任生態綠黨籍（EELV）市長度塞（Grégory Doucet）小贏中右翼支持的歐拉斯（Jean-Michel Aulas）。不過，生態綠黨丟失數個大城市，包括波爾多（Bordeaux）。

極右派此役最重要的勝利在南部大城尼斯，與國民聯盟合作的齊歐堤（Eric Ciotti）擊敗中右翼現任市長艾斯楚斯（Christian Estrosi）。國民聯盟雖未在其他大城市有新斬獲，但贏得卡爾卡松（Carcassonne）等中型城市，雷朋仍稱這場選舉是「巨大勝利」。

極左翼「不屈法國」（LFI）表現不如預期，但成功拿下北部的魯貝市（Roubaix）。

這次選舉有部分左翼候選人選擇與備受爭議的「不屈法國」結盟以求勝利，但此一策略未必獲得廣泛認同，預期未來仍是左派辯論重點之一。社會黨領袖弗和（Olivier Faure）曾表示，「不屈法國」的「挑釁」和「反猶言論」沒有前途，但左翼繼續分裂也是自掘墳墓。

巴黎 法國

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