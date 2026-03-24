人設崩塌？溫柔丈夫偷吃一夜情嫩妹 妻心碎：他曾最排斥出軌

滿分丈夫終究只是夢一場？南韓一名妻子表示，老公對她及孩子都相當溫柔，不愛喝酒、找朋友，連朋友們都很羨慕他們的婚姻關係。然而，某日妻子卻意外抓到丈夫出軌的證據，對象是名年輕女子，且兩人疑似一夜情後還想繼續維持關係，遭丈夫背叛讓她的信任感蕩然無存，想離婚卻被挽留，崩潰求解到底該怎麼做。

南韓一名妻子在匿名論壇以「曾無比體貼溫暖的丈夫卻出軌了」為題發文，她形容老公是個不愛喝酒、不太找朋友且無特別愛好的人，對她和孩子都很體貼，雖然是雙薪家庭，但丈夫育兒參與度非常高，不僅令她時常感受到家庭的溫暖，就連身邊的朋友都相當羨慕她們婚姻的關係。

妻子指出，夫妻倆本無查看彼此手機的習慣，直至某日不太喝酒的丈夫去見了朋友，喝得醉醺醺回到家，她順手幫老公的手機充電，才意外發現出軌的證據。妻子心碎地表示，丈夫曾是最排斥外遇的人，沒想到如今卻先違背了婚姻，「我沒辦法寫得太詳細，但不是外遇，或與熟識的朋友日久生情，比較像一夜情那種，卻又想把這段關係延續下去」。

遭強烈的背叛感壟罩，妻子直接向丈夫攤牌，嚎啕大哭還第一次出手打了他，並不斷質問丈夫為何這樣做，後續恢復冷靜後便直接提出離婚。豈料，丈夫卻下跪道歉，還稱「我不奢求妳原諒，我那時像瘋了一樣，真的很抱歉」，並哀求妻子再考慮一下、不要離婚。

妻子透露，後續她為了確認一些事情，也曾跟丈夫外遇的對象透過電話聯繫，對方是位年輕女子，更以「哥哥」稱呼丈夫，讓她相當衝擊。妻子痛訴，「光是想像我丈夫和那個女人之間發生的事，我就像活在地獄裡」。

原先的完美丈夫卻人設崩塌，讓妻子懷疑當初的滿分老公該不會只是夢一場，且因自己太愛丈夫及孩子，還一度想過是否要原諒出軌行為。由於現實的牽絆太多，讓她開始猶豫下一步該怎麼走，且當下也尚無法完全整理好自己的情緒，便尋求網友給予意見，「他怎麼能做出這種事？我能從這場地獄中解脫出來嗎？」

文章刊出後，許多網友也紛紛留言給予意見，有人指出丈夫的溫柔就是致命傷，很可能變「中央空調」對誰都好，進而犯下大錯；經歷豐富的網友則認為，「活久了才發現，外遇其實也沒什麼大不了的」，也有人勸妻子不該委屈自己，「除非世上有能抹去記憶的藥，否則還是得離婚才行」。