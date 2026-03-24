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白俄羅斯放行扣留車輛 立陶宛首批卡車返國

中央社／ 記者游堯茹維爾紐斯24日專電
白俄羅斯總統魯卡申柯。圖／路透
白俄羅斯總統魯卡申柯。圖／路透

立陶宛與白俄羅斯去年因邊境管制措施，導致上千輛立陶宛貨運卡車滯留並遭白俄扣留數月。白俄總統魯卡申柯近日決定放行，首批車輛已於今天清晨返回立陶宛。立國邊境官員表示，已有8輛卡車順利通關入境。

立陶宛政府先前因白俄羅斯香菸走私氣球多次侵入領空，對民航秩序與國家安全構成威脅，去年10月底暫時關閉與白俄接壤的邊境檢查站約3週，導致上千輛立陶宛註冊的卡車滯留白俄境內。儘管兩國邊境隨後恢復通行，相關車輛仍遭白俄政府扣留。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國家邊防局（VSAT）官員米舒蒂斯（Giedrius Misutis）指出，有8輛卡車今天約於清晨5時經由兩處邊境檢查站入境立陶宛。

米舒蒂斯表示，受限於邊境通行能力與海關作業流程，目前每小時約僅能放行4至5輛車輛。

白俄羅斯通訊社（Belta）23日報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）決定允許掛有立陶宛車牌的貨車離境。據報導，承運商在繳納車輛停放費用後即可出境，相關費用據稱遠低於先前報導的每日120歐元（約新台幣4440元）的標準。

白俄羅斯國家海關委員會表示，依相關規定，可能有超過1900輛卡車及拖車可獲准返回立陶宛。

不過，立陶宛總理顧問伊格納斯（Ignas Algirdas Dobrovolskas）指出，在確認車輛實際過境前，不宜過早解讀白俄方面所做決定的成果。

LRT報導指出，立陶宛外交部表示尚未透過外交管道接獲白俄羅斯正式通知。

立陶宛國家道路承運人協會Linava則表示，已收到車輛將獲放行的訊息，但高額費用恐使約半數業者難以取回車輛。

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魯卡申柯 白俄羅斯 國家安全

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