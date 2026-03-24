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日皇夫婦身體不適 取消震災滿15週年訪問行程

中央社／ 東京24日專電
日皇德仁（左）與皇后雅子（右）。圖／路透
日皇德仁（左）與皇后雅子（右）。圖／路透

相關人士透露，日皇夫婦德仁與雅子原訂明天起，配合東日本大震災滿15週年，訪問岩手縣及宮城縣，但因身體不適，已決定取消行程；兩人的長女愛子公主原定隨行，也停止相關安排。

日本電視台報導，根據宮城縣政府表示，德仁夫婦因健康狀況不佳，決定取消訪問。宮內廳已於今天中午過後，向宮城縣知事村井嘉浩說明情況。

報導稱，德仁19日出現感冒症狀，雖未發燒，但伴隨咳嗽症狀，基於審慎考量，缺席20日舉行的宮中祭祀並休養觀察；皇后雅子則於18日出現咳嗽及微燒，同樣取消部分公務行程。

德仁23日照常出席針對訪問行程的事前說明，雅子因咳嗽尚未痊癒而缺席，當時雅子的體溫已恢復正常，但仍持續觀察中。

依原規劃，日皇一家3口原本明天將訪問大槌町與大船渡市，26日轉往南三陸町及石卷市訪問，除向罹難者獻花外，也將聽取災後重建情況並與災民交流。

行程 日本 咳嗽

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