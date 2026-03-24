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中東戰火爆能源短缺 印度民眾瘋搶1家電「10天熱銷40萬台」

中央社／ 記者李晉緯新德里24日專電
印度受中東衝突導致的能源運輸困難影響，一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依賴，部分地區出現短短10天內賣出40萬台電磁爐的驚人現象。圖為家電賣場標示為「已售出」的電磁爐。圖／中央社
印度受中東衝突導致的能源運輸困難影響，一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依賴，部分地區出現短短10天內賣出40萬台電磁爐的驚人現象。圖為家電賣場標示為「已售出」的電磁爐。圖／中央社

印度受中東衝突導致能源運輸困難影響，一般家庭、小吃攤、餐廳普遍使用的液化石油氣至今仍短缺，民眾設法減少對桶裝液化石油氣依賴，部分地區出現短短10天內賣出40萬台電磁爐的驚人現象。

美國以色列伊朗的衝突持續之際，全球約20%石油、天然氣運輸都要經過的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）遭伊朗封鎖，海上運送相關物資受阻，全球能源供應拉警報。

新德里電視台（NDTV）報導，由於民眾對桶裝液化石油氣短缺感到恐慌，試圖尋求其他替代方式烹飪，促使電磁爐出現前所未有的大賣，光是新德里南郊衛星城市古爾岡（Gurgaon）的大盤商，就出現10天內賣出40萬台電磁爐的情況。

印度連鎖家電業者新德里某分店的經理阿加渥（Gopal Agarwal）接受中央社記者訪問時表示，最近大家瘋購電磁爐等產品，但國際大廠的電磁爐單價較高，平常不會叫太多貨庫存，因此這波熱銷中賣的多是單價較低、印度本土製造的產品。

阿加渥告訴中央社記者，由於電磁爐訂單突然大增，「包括我的店在內，很多分店都沒貨了」。但他提到，大部分門市仍開放預定，民眾需等待大約5到7天左右，才能收到預定商品。

一名到賣場欲採購電磁爐的印度民眾薩蒂揚（Satyam）接受中央社記者採訪時表示，一般家庭通常用桶裝液化石油氣煮飯，電磁爐偶爾才會用一下，他家的電磁爐一陣子沒用了，現在缺液化石油氣，太太想把電磁爐拿出來做飯，卻發現壞了，他只好來買新的，「如果實在買不到新的，只好把舊的拿去修修看」。

薩蒂揚表示，以前家電賣場陳列的電磁爐比較少，也常看到有7折左右的折扣，「現在大家都有需要，不但沒有現貨可買，也不像以前有折扣了」。

另一名在家電賣場選購的民眾庫瑪（Sunned Kumar）告訴中央社記者，電磁爐在電商平台已經買不到，他只是想來賣場碰碰運氣，現在桶裝液化石油氣難買，家裡已經開始用微波爐、電烤箱等家電做飯。

在桶裝液化石油氣短缺情況下，印度民眾無不設法改變生活方式因應，部分餐廳改用煤炭、木材生火。今日印度（India Today）報導，有些學校餐廳因缺桶裝液化石油氣，不得不調整菜單，像烤餅、油炸食物等暫時無法供應。

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