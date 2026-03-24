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韓國為節省能源 25日起公共機關實施「車輛5部制」

中央社／ 首爾24日專電

因應美伊戰爭導致的能源危機，韓國今天宣布，25日起針對公共部門實施「車輛限行5部制」，限制部分車輛上路，並呼籲民間踴躍參與；氣候能源環境部估算適用車輛約150萬輛，每日可省約3000桶石油。

車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，是依車牌尾數分組，在特定日期（不含週六日）限制部分車輛上路的交通管制措施，在能源危機或空污嚴重時降低能源消耗。

5部制是依車牌尾數分5組，每週有1天不得上路，目前是公家機關車輛尾數1、6星期一不得上路，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不得上路。

根據韓聯社報導，氣候能源環境部今天在國務會議上報告，針對發布原油資源安全危機「注意」警報所制定的應對計畫，包括公共部門尾號車輛限行制等措施。氣候部表示，自明天0時起，將對除電動車與氫能車之外的公共部門乘用車，強制實施車輛限行制。

公共機關車輛尾號限行制在「人口50萬以上」地區必須實施，「30萬至50萬人口」地區擴大例外適用，「30萬以下人口」地區則由各機關自行委員會決定是否實施。另外，車輛限行制不包含身心障礙者使用車輛、及孕婦與嬰幼兒乘坐車輛等。

報導指出，目前違反車輛限行制的處罰僅限於「禁止在機關內停車」，因此氣候部計畫發布執行指引並進行檢查，以強化強制性，對未確實執行的公共機關將給予警告，對於違規超過4次的員工，則要求進行懲處。

氣候部估算，適用車輛限行制的公共機關車輛約150萬輛，實施後每日可節省約3000桶石油。

至於民間方面，目前僅止於呼籲參與車輛限行制。不過氣候部表示，若原油資源安全危機警報升級至「警戒」，將考慮對民間也強制實施車輛限行制。

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