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哥倫比亞軍機載125人墜毀！機體殘骸散落叢林 罹難人數增至66
哥倫比亞一架載有125人的軍用運輸機今天深夜在該國南部起飛後不久墜毀，根據軍方消息，罹難人數已增至66人，另有數十人受傷。
法新社報導，軍方消息人士指出，這起墜機事件造成58名士兵、6名空軍人員及2名警察罹難。
失事機型為C-130式力士型運輸機（C-130Hercules），從位於哥國南部靠近厄瓜多與秘魯邊境的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛後墜毀，機體殘骸散落叢林並起火燃燒。
路透社報導，這起事件是哥國空軍近年來死傷最慘重的事故之一，早前官方曾通報至少34人死亡，目前殘骸中仍有約20人下落不明。地方媒體畫面顯示，機體幾乎全毀且持續燃燒，救援人員仍在努力尋找生還者。
哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）表示，飛機在起飛地點約1.5公里處墜落，機上所載彈藥因飛機起火而發生爆炸。
桑傑士補充，目前沒有任何「非法分子襲擊」的跡象，飛機起飛前經檢修確認適航，機組人員也具備專業資格。
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