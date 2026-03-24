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哥倫比亞軍機載125人墜毀！機體殘骸散落叢林 罹難人數增至66

中央社／ 波哥大23日綜合外電報導
哥倫比亞西南部普圖馬約省萊吉薩莫港23日墜機事故現場。（新華社）
哥倫比亞西南部普圖馬約省萊吉薩莫港23日墜機事故現場。（新華社）

哥倫比亞一架載有125人的軍用運輸機今天深夜在該國南部起飛後不久墜毀，根據軍方消息，罹難人數已增至66人，另有數十人受傷。

法新社報導，軍方消息人士指出，這起墜機事件造成58名士兵、6名空軍人員及2名警察罹難。

失事機型為C-130式力士型運輸機（C-130Hercules），從位於哥國南部靠近厄瓜多與秘魯邊境的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛後墜毀，機體殘骸散落叢林並起火燃燒。

路透社報導，這起事件是哥國空軍近年來死傷最慘重的事故之一，早前官方曾通報至少34人死亡，目前殘骸中仍有約20人下落不明。地方媒體畫面顯示，機體幾乎全毀且持續燃燒，救援人員仍在努力尋找生還者。

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）表示，飛機在起飛地點約1.5公里處墜落，機上所載彈藥因飛機起火而發生爆炸。

桑傑士補充，目前沒有任何「非法分子襲擊」的跡象，飛機起飛前經檢修確認適航，機組人員也具備專業資格。

在哥倫比亞首都波哥大拍攝的一家收治軍機墜毀事件部分傷者的醫院。新華社
在哥倫比亞首都波哥大拍攝的一家收治軍機墜毀事件部分傷者的醫院。新華社

哥倫比亞首都波哥大，一輛用於運送軍機墜毀事件傷者的救護車駛出醫院。新華社
哥倫比亞首都波哥大，一輛用於運送軍機墜毀事件傷者的救護車駛出醫院。新華社

哥倫比亞首都波哥大，一輛用於運送軍機墜毀事件傷者的救護車駛出醫院。新華社
哥倫比亞首都波哥大，一輛用於運送軍機墜毀事件傷者的救護車駛出醫院。新華社

哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機在南部亞馬遜地區起飛後不久墜毀，圖為人們聚集在墜機事故現場。（新華社）
哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機在南部亞馬遜地區起飛後不久墜毀，圖為人們聚集在墜機事故現場。（新華社）

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